ضبط شخصين بتهمة إعتلاء سيارة نقل وإلقاء حمولتها على الأرض لسرقتها بالقليوبية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام شخصان بإعتلاء صندوق سيارة "نقل" حال سيرها بأحد الطرق بالقليوبية وإلقاء بعض من حمولتها أرضاً لسرقتها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 14 سبتمر اصطدمت السيارة النقل "الظاهرة بمقطع الفيديو" قيادة (سائق ، مقيم بالفيوم) بسيارة ميكروباص "سارية التراخيص" قيادة (سائق ، مقيم بالمنيا ، وبرفقته آخر) حال سيرهما بأحد الطرق السريعة بالقليوبية ، وحال قيام قائد السيارة النقل بالإنصراف قام قائد السيارة الثانية ومرافقه بإعتلاء الصندوق الخلفى للسيارة وإلقاء بعض محتوياتها أرضاً لإجبار قائدها على التوقف ، وحال توقفه حدثت بينهم مشادة كلامية وإنصرفا عقب الصلح والتراضى فيما بينهم.

أمكن ضبط مرتكبى الواقعة والسيارتين، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، ونفى قائد السيارة النقل تعرضه للسرقة وتم التحفظ على السيارتين وإتخاذ الإجراءات القانونية.