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زيدان يكشف ملامح مشروعه مع فرنسا.. مبابي القائد و«لا تغيير جذري» في عهد الديوك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيدان يكشف ملامح مشروعه مع فرنسا.. مبابي القائد و«لا تغيير جذري» في عهد الديوك

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
إسلام مقلد

كشف زين الدين زيدان، المدير الفني الجديد لمنتخب فرنسا، عن ملامح مشروعه مع «الديوك»، خلال مؤتمره الصحفي الأول عقب إعلان القائمة التي تستعد لخوض 4 مباريات في دوري الأمم الأوروبية.

وتحدث زيدان عن عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها كيليان مبابي، وكريم بنزيما، وأوريليان تشواميني، ونجولو كانتي، إلى جانب أسباب استدعاء بعض الوجوه الجديدة واستبعاد عدد من اللاعبين.

كما تطرق إلى الجدل المرتبط بـ سبتة، مؤكدًا أن تركيزه ينصب على مهمته كمدير فني للمنتخب الفرنسي.

مبابي قائد فرنسا.. وزيدان يحدد مركزه المفضل

أكد زيدان أن كيليان مبابي سيكون قائد المنتخب الفرنسي خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على قدرته على اللعب في المراكز الهجومية الثلاثة.

وقال المدير الفني الفرنسي: «إنه قادر على اللعب في المراكز الثلاثة جميعها، وأنا معجب به حقًا في مركز الجناح الأيسر، على سبيل المثال».

ورفض زيدان الدخول في نقاشات متعلقة بجائزة الكرة الذهبية، موضحًا أن تركيزه في الوقت الحالي ينصب على المباريات الأربع المقبلة، باعتبارها الاختبار الأول لمشروعه مع المنتخب.

زيدان عن بنزيما: أحبه ولكنني أبحث عن الشباب

وتحدث زيدان عن كريم بنزيما، مؤكدًا مشاعره تجاه المهاجم الفرنسي والسنوات التي جمعتهما داخل ريال مدريد، لكنه أوضح أن عامل السن كان حاضرًا عند اتخاذ قراراته بشأن القائمة.

وقال زيدان: «أنا أحبه»، في إشارة إلى بنزيما، قبل أن يوضح أن المهاجم تقدم في العمر، وأنه في المرحلة الحالية يريد رؤية لاعبين أصغر سنًا.

وشدد المدرب الفرنسي على أن هذا القرار لا يقلل بأي شكل من الأشكال من قيمة بنزيما أو مسيرته الكبيرة، سواء مع المنتخب الفرنسي أو الأندية التي لعب لها.

تشواميني خارج القائمة بسبب حالته البدنية

وبرر زيدان استبعاد أوريليان تشواميني من القائمة بسبب حالته البدنية، موضحًا أن اللاعب غاب عن الملاعب لمدة شهرين ولم يشارك سوى 180 دقيقة، من بينها مباراة واحدة بدأها أساسيًا.

وأشار مدرب فرنسا إلى أن استمرار تشواميني مع ريال مدريد من أجل استكمال عملية التعافي يمثل الخيار الأفضل له في الوقت الحالي، خاصة أن المنتخب سيخوض 4 مباريات خلال فترة قصيرة.

زيدان يرفض التعليق على أزمة سبتة

وبشأن الجدل المرتبط بـ سبتة، رفض زيدان الدخول في تفاصيل الأزمة أو التعليق على الجدل الدائر حولها، مؤكدًا أن مهمته الحالية تتركز في عمله مع المنتخب الفرنسي.

وقال: «أنا أركز على دوري كمدرب للمنتخب الفرنسي. لدي قناعات، ومثل أي شخص آخر أنا مواطن، ولكن ليس لدي ما أقوله».

وأكد زيدان أنه يفضل توجيه اهتمامه الكامل إلى مسؤولياته الفنية والاستعداد للمباريات المقبلة.

لا تغيير جذري بعد رحيل ديشامب

أكد زيدان أنه لا ينوي إجراء ثورة داخل المنتخب الفرنسي الذي تركه ديدييه ديشامب، مشيرًا إلى أن الفريق لا يحتاج إلى تغيير جذري، وإنما إلى إدارة مختلفة.

وقال: «لا حاجة لتغيير جذري، فقط فريق لإدارته بطريقة مختلفة».

وأوضح أن المنتخب الفرنسي قدم مستويات جيدة خلال الفترة الماضية، رغم وجود بعض التقلبات، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين سيعملون معًا لمدة 15 يومًا، يخوضون خلالها 4 مباريات بفاصل 3 أيام فقط.

وشدد زيدان على أن هذه الروزنامة تجعل مشاركة جميع اللاعبين أمرًا ضروريًا، مع الحفاظ على التوازن الذي يعتبره أحد العناصر الأساسية في فلسفته التدريبية.

23 لاعبًا.. وزيدان يوضح فلسفة الاختيار

وتحدث زيدان عن قراره اختيار قائمة مكونة من 23 لاعبًا، بينهم 20 لاعبًا في الملعب و3 حراس مرمى، موضحًا أنه لم يرغب في وجود لاعبين لا يشاركون ويضطرون للجلوس في المدرجات.

وأكد أن القائمة الحالية لا تعني إغلاق الباب أمام باقي اللاعبين، وأن فرص الانضمام إلى المنتخب ستظل قائمة خلال التجمعات المقبلة.

إشادة بدا كونها وليبول وجاكيه

وتحدث زيدان عن عدد من الوجوه الجديدة في قائمته، حيث أكد أن لوكاس دا كونها وماكسينس لاكروا يستحقان فرصة الوجود مع المنتخب.

ووصف “دا كونها” بأنه لاعب مثير للاهتمام ويمتلك شخصية مميزة، بينما أشاد بلاكروا، مؤكدًا أنه لاعب جيد جدًا، وانتقل إلى نادٍ كبير، كما يمتلك قدمًا يسرى يمكن أن تمنحه خيارات إضافية.

أما إستيبان ليبول، فأوضح زيدان أنه يمتلك خصائص مختلفة، خاصة في المساحات الضيقة، مشيرًا إلى أنه يرغب في مشاهدته عن قرب بعدما تابعه وحلله، مع التأكيد على قدرته على تسجيل الأهداف.

ووصف زيدان ريان شرقي بأنه «رقم 10 حقيقي»، مشيدًا بقدرته على المراوغة واللعب بين الخطوط، بينما أوضح أن ضمه إلى جانب وارن زائير إيمري جاء بهدف الاستفادة منهما في خط الوسط.

كما أشاد بـ جيريمي جاكيه، مؤكدًا أنه يتابعه منذ فترة طويلة، وأن خصائص اللاعب أثارت إعجابه، بينما أشار إلى أن استدعاء أندي ضيوف وأدريان تروفير جاء بسبب قدرتهما على اللعب في مراكزهما وعلى المستوى المطلوب مع المنتخب.

كانتي غائب بقرار فني

وحول عدم استدعاء نجولو كانتي، أكد زيدان أن القرار فني بحت، مشددًا على أنه لا يمثل تقليلًا من قيمة اللاعب الذي وصفه بأنه «استثنائي».

وأوضح أن كانتي يبلغ 35 عامًا، وأنه مطالب باتخاذ قراراته وفق احتياجات الفريق في المرحلة الحالية، دون أن يقلل ذلك من تقديره لمسيرة لاعب الوسط الفرنسي.

كما تحدث عن مالو جوستو وميشيل أكليوش، مؤكدًا أن غيابهما عن القائمة لا يعني خروجهما من حساباته، موضحًا أنه اختار هذه المرة 20 لاعبًا فقط ولم يكن يرغب في وجود لاعبين آخرين على مقاعد المدرجات.

وأشار زيدان إلى أن الثنائي يظل ضمن خياراته، ويمكن أن يحصل على فرصة في القوائم المقبلة.

ريستس وبارتيز.. رؤية مشتركة لحراسة المرمى

وتطرق زيدان إلى استدعاء جيوم ريستس، حارس تولوز، مؤكدًا أن اختياره جاء بعد دراسة ومتابعة، وليس قرارًا عشوائيًا.

وأشار إلى وجود توافق في الرؤية بينه وبين فابيان بارتيز بشأن المواصفات التي يجب أن تتوافر في حارس المرمى، وهو ما ساهم في اتخاذ قرار استدعاء ريستس إلى المنتخب الأول.

زيدان يرفض فكرة اللعب بـ 4 مهاجمين

وعلى المستوى التكتيكي، تحدث زيدان عن إمكانية الاعتماد على مبابي وعثمان ديمبيلي ومايكل أوليسي في مراكزهم المختلفة، مستفيدًا من قدرة الثلاثي على التحرك وشغل أكثر من مركز في الخط الأمامي.

لكن عندما سُئل عن إمكانية الدفع بأربعة مهاجمين، اختصر زيدان إجابته قائلًا: «لا داعي للمبالغة».

كما رفض اعتبار الجانب الدفاعي في أداء مبابي مشكلة بالنسبة للمنتخب، واصفًا الجدل حول هذا الأمر بأنه «عقيم»، موضحًا أن فقدان الكرة يتطلب من جميع اللاعبين بذل الجهد من أجل استعادتها.

بداية مرحلة جديدة مع الديوك

واختتم زيدان حديثه بالتأكيد على أن الجماهير الفرنسية تنتظر من المنتخب تحقيق الانتصارات ومواصلة الفوز، في الوقت الذي يستعد فيه «الديوك» لبدء مرحلة جديدة تحت قيادته.

ويخوض زيدان أول اختباراته الرسمية وسط مزيج من العناصر صاحبة الخبرة والوجوه الجديدة، مع تمسكه بفكرة عدم إجراء تغيير جذري، والعمل بدلًا من ذلك على إدارة المجموعة بطريقة مختلفة وتحقيق التوازن بين الخبرة والشباب.

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