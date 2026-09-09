زيدان يدعم ميسي للكرة الذهبية 2026: «سأصوت له 100 مرة»

أعلن أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان دعمه الكامل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في سباق المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، مؤكدًا أنه سيمنحه صوته دون تردد إذا أتيحت له الفرصة.

وقال زيدان: «سأصوت لميسي 100 مرة دون تردد، وأعتقد أن الناس لا يدركون حقًا مدى روعة أن تظل ضمن أفضل لاعبي العالم وأنت في سن 39 عامًا».

وأكد أسطورة ريال مدريد أن فوز ميسي بالكرة الذهبية لن يكون مفاجأة بالنسبة له، مشيرًا إلى المكانة الاستثنائية التي يحتلها النجم الأرجنتيني في تاريخ كرة القدم، وما قدمه طوال مسيرته الحافلة بالإنجازات.