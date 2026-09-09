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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي يفتتح دورة الألعاب الأفريقية للجامعات

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هاني حسين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن القاهرة تفتح اليوم أبوابها وقلوبها لشباب أفريقيا.

وقال مدبولي في كلمته في افتتاح دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات - القاهرة 2026، :" باسم حكومة وشعب مصر نرحب بالمشاركين في دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة للجامعات".

وتابع مدبولي:"مصر ترتبط دائما بشعوب أفريقيا بعلاقات تقوم على الصداقة والتعاون".

وأكمل مدبولي:"الشباب المشاركون في دورة الألعاب الأفريقية للجامعات يمثلون طموح جيل أفريقي جديد يتمتع بالإبداع والتنوع والثقة والرغبة في بناء مستقبل أفضل".

مدبولي مصطفى مدبولي اخبار التوك شو مصر الالعاب الأفريقية

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