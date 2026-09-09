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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد العودة لـ VAR.. إلغاء هدف الأهلي الثاني أمام المقاولون بسبب التسلل

الأهلي والمقاولون
الأهلي والمقاولون
عمرو مصطفى

ألغى حكم مباراة الأهلي والمقاولون العرب الهدف الثاني للفريق الأحمر في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري، الذي سجله المهاجم الجزائري منصف بقرار، وذلك بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

الغاء هدف منصف بقرار في شباك المقاولون

 

وكان منصف بقرار قد نجح في هز شباك المقاولون العرب، قبل أن يتدخل حكم المباراة لمراجعة اللعبة عبر تقنية الفيديو، ليقرر في النهاية إلغاء الهدف بداعي وجود حالة تسلل.

وبذلك حُرم الأهلي من تعزيز تقدمه أمام «ذئاب الجبل»، وسط استمرار محاولات الفريق الأحمر لحسم المباراة وحصد نقاطها الثلاث.

عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب


أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وأحمد سيد زيزو ومنصف بقرار وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بن جديدة.

ويجلس على دكة البدلاء:

ياسين مرعي وهادي رياض وأحمد رضا وأكرم توفيق وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأقطاي عبد الله ومصطفى شوبير.

قمصان يعلن تشكيل المقاولون العرب لمباراة الأهلي
 


أعلن سامي قمصان، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة وخسر مباراتين، بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

وجاء تشكيل المقاولون العرب أمام الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، محمد حامد، أحمد مجدي كهربا، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: جوزيف أوشايا، مصطفى جمال، عمر الوحش.

خط الهجوم: إسلام جابر، دوكو دودو، إدريسا تيام.

الأهلي المقاولون المقاولون العرب منصف بقرار الدوري المصري

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