التعادل الإيجابي يحسم مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

حسم التعادل الإيجابي مباراة فريق الأهلي أمام مضيفه المقاولون العرب بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

الأهلي يسقط في فخ التعادل مع المقاولون العرب

وتقدم فريق ذئاب الجبل عن طريق اللاعب إسلام جابر في الدقيقة 39 من ركلة جزاء ، فيما تعادل لفريق الأهلي أحمد مصطفى زيزو من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وجاء الهدف من ضربة جزاء سددها زيزو أرضية على يسار حارس المقاولون العرب محمد فوزي إلى داخل الشباك.

وشهد اللقاء تسجيل منصف بقرار هدفاً للأهلي لكن الحكم الغاه بداعي التسلل على منصف بقرار.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق الأهلي إلى 10 نقاط في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري.





عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب



أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وأحمد سيد زيزو ومنصف بقرار وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بن جديدة.

ويجلس على دكة البدلاء:

ياسين مرعي وهادي رياض وأحمد رضا وأكرم توفيق وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأقطاي عبد الله ومصطفى شوبير.

قمصان يعلن تشكيل المقاولون العرب لمباراة الأهلي



أعلن سامي قمصان، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة وخسر مباراتين، بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

وجاء تشكيل المقاولون العرب أمام الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، محمد حامد، أحمد مجدي كهربا، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: جوزيف أوشايا، مصطفى جمال، عمر الوحش.

خط الهجوم: إسلام جابر، دوكو دودو، إدريسا تيام.

