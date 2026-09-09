نقيب الفلاحين: مصر رقم واحد عالميا في تصدير الفراولة والموالح

هنأ حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، الفلاح المصري بمناسبة عيد الفلاح المصري، قائلا:" كل سنة وانتم طيبين ".



وقال حسين أبو صدام في مداخلة هاتفية في برنامج " من ماسبيرو " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" اليوم هو يوم تكريم الفلاح المصري واليد المنتجة ".



وتابع حسين أبو صدام:" قطاع الزراعة في مصر في أحسن حال والإنجازات في هذا القطاع لا مثيل لها".

وأكمل حسين أبو صدام :" تم استصلاح 4.5 مليون فدان والصادرات الزراعية وصلت لـ 10 مليون فدان ومصر رقم واحد في تصدير الفراولة والموالح حول العالم ".



ولفت حسين أبو صدام :" الدولة المصرية توفر كافة سبل الدعم للفلاح المصري"، مضيفا:" أهم مبادرة للفلاح هي مبادرة حياة كريمة لتحسين معيشة الفلاح في الريف المصري ".