ريحي نفسك من عملها كل يوم .. طريقة مبتكرة لعمل ساندويتشات اللانشون| هتقعد بالأسبوع

تعد مهمة اعداد ساندويتشات المدارس يوميا من الأعباء التى تتحملها الأم كل يوم وتستغرق منها الكثير من الوقت والجهد الذهني.

نعرض لكم طريقة عمل ساندويتشات المدارس بفكرة تجعلها صالحة للتناول لمدة أسبوع.

المقادير

● 3 كوب دقيق

● 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة

● 1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

● رشة ملح

● 1 ملعقة كبيرة سكر

● بيضة

● فانيليا

● زعتر جاف

● ¼ كوب زيت

● ماء للعجن

الحشو:

● لانشون

الوجه:

● بيضة

● فانيليا

● سمسم محمص

طريقة عمل ساندوتشات مخبوزة باللانشون

اخلطي الدقيق مع الخميرة واللبن البودرة والسكر والملح والزعتر والبيضة والفانيليا والزيت والماء

قلبي كل الخليط حتى الحصول على عجينة وغطيها واتركيها حتى تتخمر

اقطعي العجينة كرات وافرديها وتحشى باللانشون ولفيها رول ويغطى ويترك ليتخمر مرة أخرى

ادهني الوجه بخليط البيضة والفانيليا ورش الوجه بالسمسم وادخليها في الفرن حتى تمام النضج