التضامن: 12 ألف تأشيرة حج وقرعة إلكترونية بين 66 ألف متقدم

أكد أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم والمتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن وزيرة التضامن الاجتماعي اعتمدت إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية يوم 15 سبتمبر المقبل، على أن تتم القرعة إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة للحج.

وقال عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه سيتم إجراء قرعة إلكترونية لاختيار 12 ألف حاج من بين نحو 66 ألف متقدم، مؤكدًا أن الفرص ستكون متساوية بين جميع المتقدمين، وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج.

وتابع أنه تم تخصيص فرص لكبار السن ضمن منظومة القرعة، بما يراعي احتياجاتهم ويمنحهم أولوية وفقًا للقواعد المعتمدة.

داخل الأراضي السعودية

وأشار إلى أن كل اتوبيس سيكون عليه مشرف مسئول عنه خاصة في التنقل داخل الأراضي السعودية، وسيعمل على التيسير على الحجاج، ونحسن اختيارهم وفق معايير تتم.