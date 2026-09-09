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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي: الذكاء الاصطناعي فرصة لتعزيز التنمية والتنافسية العربية

نبيل فهمي يلقي كلمة في افتتاح قمة الذكاء الاصطناعي
نبيل فهمي يلقي كلمة في افتتاح قمة الذكاء الاصطناعي
الديب أبوعلي

شارك نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم 9 سبتمبر 2026 في افتتاح أعمال النسخة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي، المنعقدة تحت شعار "من الرؤية إلى القيمة: تسريع بناء مجتمع الذكاء".

وأكد الأمين العام في كلمته أهمية الاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية وتعزيز التنافسية، مع ضرورة الاستثمار في البنية التحتية والقدرات البشرية، والتعامل في الوقت ذاته مع التحديات المرتبطة بالفجوات الرقمية والحوكمة والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.

كما أشار إلى مواصلة جامعة الدول العربية العمل مع الدول الأعضاء والشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز القدرات العربية وتبادل الخبرات وتشجيع الشراكات، والعمل على ترجمة الاستراتيجية العربية للذكاء الاصطناعي والميثاق العربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى أدوات عملية ونتائج ملموسة.

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