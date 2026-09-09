الداخلية تنفي ادعاءات سيدة بإزالة الأشجار المقابلة لشقتها في مدينة بدر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء القائمة على النشر بحضور مسئولي جهاز مدينة بدر لإزالة الأشجار التى قامت بزراعتها بالحديقة المقابلة للشقة محل سكنها.







بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 7 الجارى قامت قوة أمنية بمرافقة مسئولى جهاز مدينة بدر لإنذار القائمة على النشر (بالمعاش - مقيمة بإحدى التجمعات السكنية بمدينة بدر بالقاهرة) لقيامها بفتح باب فى البلكونة الخاصة بالشقة محل سكنها بقصد الإستحواذ على مساحة 100 متر من الحديقة المواجهة للشقة.

وقد قام مسئولى الجهاز بمنحها مهلة 15 يوم لإزالة المخالفة أو تقنين أوضاعها .. وأثناء ذلك إدعت القائمة على النشر بحضور مسئولى الجهاز لإزالة الأشجار التى قامت بزراعتها فى الحديقة "على خلاف الحقيقة".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









