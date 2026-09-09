القبض على المتهم بسرقة توك توك بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مركبة "التوك توك" الخاصة بشقيقه حال توقفها بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 / أغسطس المنقضى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية من شقيق القائم على النشر "مالك المركبة المشار إليها" (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) بأنه بتاريخ 30/يوليو الماضى قام بإيقاف مركبة "التوك توك" خاصته بأحد الشوارع بدائرة القسم ولدى عودته إكتشف سرقتها.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر جنائى خطر– مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وتم بإرشاده ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.