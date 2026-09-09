بسبب خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بالأسلحة البيضاء بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على آخر بإستخدام أسلحة بيضاء بأحد الطرق بالقليوبية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من المجني عليه (أحد الأشخاص "مصاب بجروح قطعية متفرقة" – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء بأحد الطرق بدائرة القسم محدثان إصابته المنوه عنها لخلافات بينهم حول الجيرة.

وأمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشادهما ضبط (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.