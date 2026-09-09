قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية: قواتنا قصفت قاطرة لمرافقة السفن في ميناء أوديسا
الإمارات و7 دول ترحّب بقرار لندن حظر سلع المستوطنات
إيران: استهداف القواعد الأمريكية في الأردن جاء دفاعًا عن النفس
الأزهر يعلن نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق الإلكتروني للقبول بالمستوى الأول لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي
الأرصاد: غدا طقس حار رطب على معظم أنحاء البلاد.. والعظمى بالقاهرة 34
صحف عالمية: أداء غير مُقنع لريال مدريد أمام إنتر ميلان
مندوب باكستان بالأمم المتحدة: قنوات التواصل مع إيران والولايات المتحدة لا تزال مفتوحة على مستويات رفيعة
انفجار قبالة جاسك.. إعلام إيراني يتحدث عن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز
كورتوا: لن أشارك مع بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية
رئيس حزب الوفد يطالب الحكومة: سعر عادل للمحاصيل وتوفير الأسمدة والتقاوي للفلاح
رسميا.. ضم وزير العمل للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بالأسلحة البيضاء بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بالأسلحة البيضاء بالقليوبية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى على آخر بإستخدام أسلحة بيضاء بأحد الطرق بالقليوبية.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من المجني عليه (أحد الأشخاص "مصاب بجروح قطعية متفرقة" – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء بأحد الطرق بدائرة القسم محدثان إصابته المنوه عنها لخلافات بينهم حول الجيرة.

وأمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشادهما ضبط (الأسلحة البيضاء المستخدمة فى التعدى).

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى أسلحة بيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن ودان ادم

دان زوجة حسام حسن تفاجئ الجميع برسالة غامضة بعد اتفاقهما على الطلاق

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

انقطاع المياه ـ صورة تعبيرية

قطع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة بسبب كسر مفاجيء في خط المياه

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

تعتبر البطاطس من أكثر الأكلات التي لا غنى عنها في أي بيت، لكن أغلب طرق تحضيرها تعتمد على القلي في كمية كبيرة من الزيت،

البطاطس مش لازم تتحمر.. 7 طرق جديدة هتخليها طبقك المفضل

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

الاهلي

الأهلي يتحرك لضم علي حمدي.. والبنك الأهلي يحدد موقفه

ترشيحاتنا

صيف 2026 في الولايات المتحدة

أ ف ب: الولايات المتحدة تشهد الصيف الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات

أرشيفية

"الطاقة الذرية" تحيل ملف إيران لمجلس الأمن بسبب التزاماتها النووية.. وطهران: منحاز ومسيس

أرشيفية

لضمان نقل آمن.. إحدى المؤسسات الكويتية تعرض نقل شحنات خارج مضيق هرمز

بالصور

ماسك البيض والزبادي لتجديد شباب البشرة

ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة
ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة
ماسك البيض والزبادى لتجديد شباب البشرة

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة
يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة
يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

رئيس البيت الفني للمسرح يجتمع بمديري الفرق في مسرح مصر

البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح

بـ هوت شورت.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة
شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

جزيرة الثعابين

جزيرة الثعابين.. المكان الذي يُمنع البشر من دخوله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد