إيران: استهداف القواعد الأمريكية في الأردن جاء دفاعًا عن النفس

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن استهداف القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن جاء في إطار ما وصفته بـ«الحق المشروع في الدفاع عن النفس»، وذلك على خلفية التصعيد العسكري المتواصل بين طهران وواشنطن في المنطقة.

وأكدت الخارجية الإيرانية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، أن طهران تتمسك بحقها في الدفاع عن سيادتها ومصالحها الوطنية، معتبرة أن الضربات التي استهدفت مواقع أمريكية جاءت ردًا على العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.

ويأتي الموقف الإيراني عقب إعلان الحرس الثوري استهداف قواعد أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، في وقت تشهد فيه المنطقة موجة جديدة من التصعيد بين إيران والولايات المتحدة.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف قاعدتي الملك حسين والأزرق في الأردن، ردًا على هجوم أمريكي استهدف جزيرة لارك الإيرانية.

وتصاعدت حدة المواجهة خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع ضربات أمريكية استهدفت ناقلات نفط إيرانية، فيما أعلنت طهران تنفيذ هجمات صاروخية ضد مواقع أمريكية، إلى جانب تحركات عسكرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

وتستضيف الأردن قوات ومنشآت عسكرية أمريكية، من بينها قاعدة موفق السلطي الجوية، التي تمثل أحد المواقع المهمة للعمليات الأمريكية في المنطقة، وهو ما جعلها عرضة للاستهداف الإيراني خلال التصعيد الحالي.

في المقابل، تواجه عمان وضعًا حساسًا نتيجة وجودها في قلب المواجهة، إذ تحاول السلطات الأردنية التأكيد على حماية أراضيها ومجالها الجوي، بينما تتعامل مع تداعيات الهجمات الإيرانية التي تستهدف مواقع مرتبطة بالوجود العسكري الأمريكي.

ويعكس التصعيد الأخير اتساع نطاق المواجهة الإيرانية الأمريكية خارج الأراضي الإيرانية ومياه الخليج، مع انتقال جزء من العمليات إلى الأراضي الأردنية وممرات الملاحة الدولية، الأمر الذي يرفع المخاوف من توسع الصراع وتحوله إلى مواجهة إقليمية أشمل.