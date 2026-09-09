أ ف ب: الولايات المتحدة تشهد الصيف الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات

شهدت الولايات المتحدة خلال صيف 2026 موجات حرارة قياسية، وسط استمرار ارتفاع درجات الحرارة في مناطق واسعة من البلاد، بالتزامن مع تسجيل مستويات غير مسبوقة للحرارة في عدد من المناطق حول العالم، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية «أ ف ب» في تقرير حديث.

وأشارت الوكالة إلى أن صيف هذا العام جاء في سياق موجة حر عالمية لافتة، إذ سجلت عشرات الدول مستويات قياسية خلال يوليو الماضي، بينما شهدت أجزاء واسعة من أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى درجات حرارة استثنائية.

وبحسب تحليل لبيانات برنامج «كوبرنيكوس» الأوروبي لمراقبة المناخ، سجلت نحو 33 دولة أعلى درجات حرارة لشهر يوليو منذ بدء تسجيل البيانات، في مؤشر جديد على اتساع نطاق ظاهرة الاحترار العالمي. وشملت المناطق المتضررة أجزاء من أوروبا وإفريقيا وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا.

وفي الولايات المتحدة، شملت درجات الحرارة القياسية مناطق من الغرب والوسط، من بينها ولايتا وايومنغ وكولورادو، حيث سجلت مستويات حرارية قياسية خلال يوليو، بحسب تحليل البيانات المناخية الذي أوردته الوكالة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يحذر فيه علماء المناخ من تزايد تواتر موجات الحر وشدتها نتيجة ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بفعل تغير المناخ. ويشير العلماء إلى أن ارتفاع درجات الحرارة لا يقتصر تأثيره على الظروف الجوية، بل ينعكس أيضًا على موارد المياه والزراعة والصحة العامة ومخاطر حرائق الغابات.

ولم تقتصر موجة الحرارة القياسية على الولايات المتحدة، إذ شهدت أوروبا صيفًا شديد الحرارة، وسجلت بريطانيا في 2026 أحر صيف في تاريخها، بمتوسط بلغ 16.5 درجة مئوية، متجاوزة الرقم القياسي المسجل في صيف 2025. كما شهدت فرنسا موجة حر استمرت 23 يومًا، في واحدة من أطول موجات الحر المسجلة لديها.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على تسارع الظواهر المناخية المتطرفة، مع تحذيرات من أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة قد يجعل موجات الحر القياسية أكثر تكرارًا وشدة خلال السنوات المقبلة.