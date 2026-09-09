المقاولون يباغت الأهلي بهدف من ركلة جزاء

سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقاولون العرب الهدف الأول في شباك فريق الأهلي في المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب بعد خطأ من محمد هاني مع لاعب المقاولون العرب.

ونجح إسلام جابر في تسجيل الهدف الأول لفريق المقاولون العرب في الدقيقة 38 في شباك الأهلي.

عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب



أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل ضمن مباريات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وأحمد سيد زيزو ومنصف بقرار وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سفيان بن جديدة.

ويجلس على دكة البدلاء:

ياسين مرعي وهادي رياض وأحمد رضا وأكرم توفيق وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأقطاي عبد الله ومصطفى شوبير.

قمصان يعلن تشكيل المقاولون العرب لمباراة الأهلي



أعلن سامي قمصان، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، التشكيل الأساسي لفريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراة وخسر مباراتين، بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

وجاء تشكيل المقاولون العرب أمام الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، محمد حامد، أحمد مجدي كهربا، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: جوزيف أوشايا، مصطفى جمال، عمر الوحش.

خط الهجوم: إسلام جابر، دوكو دودو، إدريسا تيام.

