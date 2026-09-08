مطار فوق السحاب.. تجربة استثنائية تكشف سر المكان الذي حيّر المسافرين

لم تكن الرحلة التي خاضتها فنانة شابة مجرد انتقال تقليدي من مدينة إلى أخرى، بعدما تحولت تجربتها إلى مغامرة غير متوقعة داخل أحد أكثر المطارات إثارة للدهشة في العالم

وبحسب الفنانة ميريت طارق، فمنذ اللحظات الأولى، بدا أن المكان يحمل تفاصيل استثنائية تختلف تمامًا عن الصورة التقليدية التي يعرفها المسافرون عن المطارات.

وكشفت ميريت خلال حديثها عن تجربتها في السفر تفاصيل مثيرة بشأن هذا المكان، موضحة أن المفاجأة الحقيقية بدأت قبل هبوط الطائرة، عندما شاهدت طبيعة الموقع من الجو وأدركت أن المدرج والمنشآت المحيطة به جزء من مشهد استثنائي يجمع بين الطيران والطبيعة والسياحة في نقطة واحدة.

سر أغرب مطار في العالم

تدور القصة حول مطار الأميرة جوليانا الدولي في جزيرة سانت مارتن الكاريبية، الذي اكتسب شهرة عالمية بسبب قرب مدرجه بشكل لافت من شاطئ ماهو.

ويشتهر المطار بأن الطائرات القادمة للهبوط تمر على ارتفاع منخفض فوق منطقة الشاطئ الواقعة بالقرب من نهاية المدرج، وهو ما جعله نقطة جذب لمحبي الطيران والسياح الراغبين في مشاهدة هذا المشهد عن قرب.

وبحسب رواية ميريت الحريري المتداولة عن التجربة، فإن أكثر ما أثار دهشة الفنانة لم يكن وجود الطائرات فقط، وإنما الإحساس بأن المطار والشاطئ والمنطقة السياحية يعيشون في مساحة واحدة تقريبًا.

الشاطئ يتحول إلى منصة مشاهدة

مع اقتراب إحدى الطائرات من المدرج، يتغير المشهد بصورة واضحة؛ إذ يتابع الموجودون عملية الهبوط من الشاطئ، بينما تحلق الطائرة فوق المنطقة الساحلية قبل أن تلامس المدرج.

هذه الخصوصية جعلت الشاطئ معروف عالميًا بين هواة الطيران، وأصبح التقاط صور الطائرات أثناء الهبوط جزءًا من تجربة زيارة المكان بالنسبة إلى كثير من السياح.

لكن الشهرة الكبيرة للموقع لا تعني أن التجربة خالية من المخاطر، إذ إن الاقتراب الشديد من الطائرات أثناء الإقلاع أو الهبوط قد يكون خطرًا للغاية بسبب قوة دفع محركات الطائرات والرياح الناتجة عنها.

المفاجأة ليست في الطائرة وحدها

المثير في قصة هذا المطار أن شهرته لم تأتِ من كونه أحد أكثر المطارات تطورًا أو ضخامة، وإنما من موقعه الجغرافي الاستثنائي، فالمدرج يقع بمحاذاة منطقة ساحلية شهيرة، ما يجعل الطائرة تبدو للمتابع من الشاطئ وكأنها تعبر فوقه مباشرة قبل الوصول إلى المدرج.

وهنا تحديدًا جاءت المفاجأة التي تحدثت عنها الفنانة الشابة؛ فالمكان الذي يبدو في الصور وكأنه مشهد سينمائي مصمم خصيصًا للتصوير، هو في الحقيقة مطار حقيقي يستقبل رحلات جوية منتظمة.

وتحول مطار الأميرة جوليانا مع مرور الوقت إلى أكثر من مجرد بوابة جوية للجزيرة، بعدما ساهمت الصور ومقاطع الفيديو المنتشرة عبر الإنترنت في تحويل مشهد الطائرات فوق شاطئ ماهو إلى ظاهرة سياحية عالمية.

وأصبح بعض الزائرين يضعون المنطقة ضمن برنامج رحلتهم خصيصًا لمشاهدة الطائرات، بينما يتابع آخرون جداول الرحلات لمعرفة توقيت وصول الطائرات الكبيرة، فبعض الوجهات لا تحتاج إلى مبانٍ فاخرة أو معالم تاريخية ضخمة حتى تتحول إلى نقطة جذب عالمية، وإنما يكفي أن تجتمع الجغرافيا والطيران والطبيعة في مشهد واحد.