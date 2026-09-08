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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عطل فني في مراقبة الحركة الجوية يربك المطارات البريطانية ويلغي نحو 300 رحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

تسبب عطل فني في نظام مراقبة الحركة الجوية البريطاني، الثلاثاء، في اضطراب واسع بحركة الطيران، مع إلغاء نحو 300 رحلة وتأخر مئات الرحلات الأخرى في عدد من المطارات، وفق موقع تتبع الرحلات «فلايت رادار 24». 

وقالت خدمات الملاحة الجوية الوطنية البريطانية (NATS) إن العطل أثر بشكل رئيسي على الرحلات المغادرة، فيما يعمل مهندسوها بصورة عاجلة لمعالجة المشكلة. وأعلنت لاحقًا تنفيذ إصلاح وبدء استعادة عمل نظام إدارة الرحلات تدريجيًا، مع استمرار التأخيرات الناجمة عن تراكم الرحلات. 

وشملت الاضطرابات عددًا من المطارات الرئيسية، بينها هيثرو وجاتويك وستانستد ولندن سيتي، إلى جانب مطارات مانشستر وبرمنغهام وعدد من المطارات في اسكتلندا، فيما طُلب من المسافرين التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران. 

وتأثرت شركات طيران عدة بالعطل، من بينها الخطوط الجوية البريطانية وإيزي جيت وكيه إل إم ولوفتهانزا، بينما أعلنت «إيزي جيت» أن بعض رحلاتها لم تتمكن من التشغيل، وأن العطل تسبب في تأخيرات امتدت آثارها إلى رحلات في أنحاء أوروبا. 

ولم تتأثر الرحلات القادمة إلى بريطانيا بالقدر نفسه، إذ بدت عمليات الهبوط مستمرة إلى حد كبير، بينما تركزت الاضطرابات بصورة أساسية في حركة الإقلاع. ولم يتضح حتى الآن السبب الدقيق للعطل الفني. 

نظام مراقبة الحركة الجوية البريطاني المطارات البريطانية خدمات الملاحة الجوية الوطنية البريطانية إيزي جيت لوفتهانزا كيه إل إم

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