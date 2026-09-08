قادة فرنسا وبريطانيا وكندا: المستوطنات الإسرائيلية تهديد مباشر وعاجل لحل الدولتين

أكد قادة فرنسا وبريطانيا وكندا، أن المستوطنات الإسرائيلية تهديد مباشر وعاجل لحل الدولتين، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي سياق متصل، حذّرت الحكومة البريطانية من أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تهدد فرص إقامة دولة فلسطينية وتُقوّض حل الدولتين، مؤكدة أن لندن لن تكتفي بالمراقبة أمام ما وصفته بتغيير الواقع على الأرض.

ويأتي الموقف البريطاني في ظل تصاعد المخاوف الدولية من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وما يترتب عليه من تداعيات على مستقبل الضفة الغربية وإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكدت الخارجية البريطانية أن استمرار الاستيطان والإجراءات الأحادية الجانب يهددان الأساس الجغرافي والسياسي لحل الدولتين، مشددة على ضرورة الحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.