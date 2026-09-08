القبض على طرفي مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص والتعدي على بعضهم بالسب والضرب بالبحيرة.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 / الجارى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شخصان وسيدة "مصابين بكدمات وجروح متفرقة")، وطرف ثان: (سائق ووالدته) جميعهم مقيمين بدائرة المركز لخلافات بينهم حول الجيرة، قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم بالسب والضرب وإحداث إصابتهم باستخدام عصا خشبية ، وأداة زراعية.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط "الأداة والعصا المستخدمين فى التعدى" ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية .