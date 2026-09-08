خبيرة تربوية وتعليمية: التكنولوجيا الحديثة أصبحت عصب العملية التعليمية

أكدت ياسمين الأبيض، الخبير والباحث التربوي، أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت عصب العملية التعليمية ولغة العصر التي تخاطب عقول هذا الجيل بشكل مباشر.

وأوضحت "الأبيض"، خلال لقائها ببرنامج “أهلا بالستات ” على قناة mbc مصر، أن الاعتماد المتزايد على أدوات التعلم الرقمي، وعلى رأسها الشاشات والسبورات الذكية (Smart Boards) والعروض التفاعلية، أحدث تحولاً جذرياً في طريقة طرح المناهج وتفاعلية الدروس.

وأشارت الخبيرة التعليمية والتربوية إلى أن هذا ساهم وأثمر عن نتائج إيجابية ملموسة في جذب الطلاب وإعادة شغفهم بالعملية التعليمية.