اللواء سمير فرج: معرض العلمين الدولي للطيران مكسب كبير لمصر وفخور به

أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والإستراتيجي، فخره باستضافة مصر لمعرض العلمين الدولي للطيران، مشيرًا إلى أن مصر تأخرت في اتخاذ هذه الخطوة، إلا أن المعرض سيصبح خلال عام أو عامين على الأكثر واحدًا من أهم المعارض المتخصصة في الطيران على مستوى العالم.

وقال سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن جميع طلاب الكلية الجوية في مصر أصبح لديهم خبرات دولية من خلال المشاركة والتفاعل مع هذا الحدث الدولي.

مجال الطيران

وتابع الخبير العسكري والإستراتيجي، أن معرض العلمين الدولي للطيران يمثل مكسبًا كبيرًا لمصر، ويعكس قدرتها على استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى في مجال الطيران.