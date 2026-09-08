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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد فراج يكشف كواليس «لعبة جهنم» ويوجه رسالة للجمهور وصناع العمل

احمد فراج
احمد فراج
ميرنا محمود

وجه الفنان أحمد فراج رسالة شكر إلى الجمهور وصناع حكاية «لعبة جهنم»، مؤكدا سعادته بردود الفعل التي تلقاها العمل منذ عرضه.

وقال فراج، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، إنه لم يكن يتوقع هذا الكم الكبير من الحب والتفاعل، مشيرا إلى أن الجمهور تفاعل مع العمل منذ وقت عرض «لعبة جهنم»، وهو ما أسعده كثيرًا.

وأوضح الفنان أن مشاركته في الحكاية كانت جزءًا من رحلة أحبها واستمتع بها، مؤكدًا أن الشخصية التي قدمها كانت قريبة من قلبه، وكان يتمنى أن تصل للجمهور بالشكل الذي ظهرت به على الشاشة.

ووجه أحمد فراج الشكر لكل من أرسل له رسالة أو كتب تعليقًا عن العمل، قائلا إن هذا الحب وصل إليه وشعر به، كما وجه تحية خاصة لفريق العمل وكل من وقف أمام الكاميرا وخلفها.

كما أعرب عن امتنانه للأستاذ دنيا عبد المعبود، مشيرا إلى دورها في تحويل فكرة «القصة الكاملة» إلى حكايات جرائم حقيقية في قالب درامي، إلى جانب سامح سند صاحب «القصة الكاملة»، ومجدي الهواري، منتج المشروع.

وخص فراج بالشكر الأستاذ عمرو عبدالله وفريق الـSFX، مؤكدًا أن جهودهم ساهمت في ظهور الشخصيات بالشكل المطلوب، خاصة أن الـSFX كان جزءًا أساسيًا من تفاصيل الشخصية التي قدمها.

واختتم الفنان رسالته بتوجيه الشكر للمخرج إسلام خيري، والمؤلفة أستاذة نجلاء الحديدي، وأحمد جبر مدير التصوير، مشيدا بقدرتهم على تحويل الفكرة إلى عمل درامي وصل للجمهور بالشكل الذي كان يتمناه. 

كما وجه الشكر لـMBC شاهد على احتضان المسلسل ووصوله إلى الجمهور في أنحاء الوطن العربي.

وتأتي «لعبة جهنم» ضمن حكايات مسلسل «القصة الكاملة»، وهي مستوحاة من جريمة حقيقية أثارت الرأي العام، وتجمع بين الجريمة والغموض والإثارة.

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