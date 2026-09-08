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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طرح البوستر التشويقي لفيلم ولا كان على البال بطولة نور النبوي وياسمينا العبد

انطلاق البوستر التشويقي لفيلم ولا كان على البال بطولة نور النبوي وياسمينا العبد
انطلاق البوستر التشويقي لفيلم ولا كان على البال بطولة نور النبوي وياسمينا العبد
أوركيد سامي

طرح البوستر التشويقي لفيلم ولا كان على البال بطولة نور النبوي وياسمينا العبد.

فيلم ولا كان على البال بطولة نور النبوي، ياسمينا العبد، أشرف عبد الباقي، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد، وإنتاج أحمد بدوي، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

وفي سياق آخر، تنتظر ياسمينا العبد طرح مسلسل 50/50 المقرر عرضه على منصة يانجو بلاي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق حول رانيا، المحامية التي تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتتحول إلى امرأة قوية تسعى للانتقام واستعادة حياتها.

وفي سياق آخر، قاربت ياسمينا على الإنتهاء من تصوير مسلسل بداية النهاية من بطولتها بمشاركة النجم أمير المصري، المسلسل تدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن، العمل من تأليف إنجي عبد السعود وإخراج هادي الباجوري.
كما تعود ياسمينا العبد لتصوير فيلمها ممسوس، ويضم العمل عدد كبير من النجوم الشباب، ياسمينا العبد، عمر رزيق، يوسف رأفت، تارا عبود، عبد الرحمن محمد، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج محمد نصار، صلاح الجهيني.ويعد أحدث أعمال ياسمينا العبد مسلسل ميد ترم، الذي يعتبر أول بطولة درامية مطلقة لها، وشاركها البطولة يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، وعدد آخر من الفنانين، وهو قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، إخراج مريم الباجوري.

وفي سياق آخر شاركت ياسمينا العبد في افتتاحية المتحف المصري الكبير، وتلقت اشادات واسعة بادائها وظهورها خلال الاحتفالية. وأعلن الاتحاد الأوروبي في مصر عن اختيار ياسمينا العبد سفيرةً للنوايا الحسنة لمبادرة "فريق أوروبا للأمن المائي والغذائي المتكامل (IWFS)"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا المياه.

 

نور النبوي وياسمينا العبد اخبار الفن نجوم الفن

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