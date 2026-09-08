قفزة مفاجئة في مخزونات الليثيوم تربك المتعاملين وتضغط على الأسعار في الصين

أثارت قفزة مفاجئة في بيانات مخزونات الليثيوم، جاءت بعد تغيير في منهجية احتسابها، ارتباكًا بين المتعاملين وضغوطًا على الأسعار، ما دفع البعض إلى مطالبة السلطات بالتدخل.

وأظهرت بيانات حديثة أصدرتها شركة "إس إم إم" للمعلومات والتكنولوجيا، بالاعتماد على عينة أكبر من السابق، ارتفاع المخزونات إلى 175 ألف طن، مقارنة مع الرقم السابق البالغ 78,800 طن، وردًا على ذلك، تراجعت أسعار عقود كربونات الليثيوم الأكثر نشاطًا في الصين بأكثر من 14% على مدى 3 أيام، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وشهد سوق الليثيوم قدرًا كبيرًا من الاضطرابات خلال السنوات الأخيرة، لكن القفزة الحادة وغير المتوقعة في المخزونات أثارت مخاوف جديدة بشأن الوضع الحقيقي للطلب، والتحديات المرتبطة بالتنبؤ بالخطوات المقبلة في سوق يتسم بالغموض ولا يزال في طور التطور.

ووصف 12 مسؤولًا في شركات ومتداولًا ومحللًا صناعةً تركتها القفزة المفاجئة في حالة من الحيرة، وأثارت لديها مخاوف بشأن موثوقية البيانات، وطلب جميعهم عدم الكشف عن أسمائهم عند الحديث عن أمور حساسة، لكنهم أشاروا إلى عريضة يجري تداولها عبر الإنترنت تطالب الجهات المعنية بالتحقيق، بحسب "بلومبرج".

وقالت شركة "إس إم إم" في بياناتها إن منهجيتها الجديدة أظهرت تراكم المخزونات لدى مصانع مواد الكاثود في المراحل النهائية من سلسلة الإنتاج، في حين أظهرت المصاهر ومصانع البطاريات في المراحل الأولية من السلسلة أنشطة لتقليص المخزونات.

وأضافت شركة "إس إم إم" أن المنهجية المعدلة تتضمن أخذ عينات من عدد أكبر من الشركات المصنعة، وستؤدي أيضًا إلى تغييرات في بعض البيانات المنشورة سابقًا، موضحة أن التقديرات تستند إلى معلومات متاحة للعامة، واتصالات مع السوق، ونماذج البيانات الداخلية التابعة لها.

وقال مسؤول في شركة "إس إم إم" إن الشركة ربما قللت من تقدير تأثير تغيير بيانات المخزونات، لكنها بدأت عمليات فحص داخلية للامتثال من أجل دراسة هذه المسائل، وطلب المسؤول أيضًا عدم الكشف عن اسمه، نظرًا لأن هذه المناقشات غير معلنة.

وقالت شركة "جانفنج ليثيوم" ردًا على استفسارات المستثمرين عبر منصة لإحدى البورصات: «إذا فشلت البيانات والأسعار التي تقدمها بعض منصات التسعير التابعة لجهات خارجية في عكس مستويات السوق الحقيقية بصورة موضوعية، فسنعتمد أساليب تسعير أكثر توجهًا نحو السوق وأكثر تنوعًا لضمان أن تكون أسعار المنتجات عادلة ومعقولة».