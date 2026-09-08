الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 36 شركة لدعم قطاع الطيران الإيراني

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على 36 شركة لدعمهم قطاع الطيران الإيراني.

وذكرت الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها الرسمي، أن العقوبات شملت 27 شركة طيران إيرانية وتسعة شبكات دعم ووكلاء مبيعات لشركة الطيران الإيرانية "ماهان إير"، التي تخضع للعقوبات منذ عام 2011، والتي تتهمها الولايات المتحدة بتقديم دعم أساسي للحرس الثوري الإيراني.

وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا بتعليق ثلاثة تراخيص كانت تسمح بالتحليق فوق الأجواء الإيرانية، وتسمح لشركات طيران غير أمريكية بتسيير طائرات تجارية من أصل أمريكي أو خاضعة للسيطرة الأمريكية في إيران.

وبحسب البيان، ستواجه أي شركة أو فرد أجنبي يتيح لشركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات — بما في ذلك من خلال نقل الطائرات، أو خدمات الشحن، أو دعم وكلاء المبيعات العامين — عواقب وخيمة.

من جهته، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت "في إطار عملية "النبذ الاقتصادي" توعدنا بفرض عواقب وخيمة على من يقدمون دعماً مالياً للنظام الإيراني .. واليوم، نفذنا هذا الوعد بفرض عقوبات على الشركات التي تواصل دعم شركة طيران ماهان. فليكن هذا تحذيراً لأي جهة تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية المتبقية، التي فرضنا عليها عقوبات اليوم: أنتم معرضون لخطر الانعزال عن النظام المالي العالمي".

وطلبت وزارة الخزانة من المؤسسات المالية رصد والإبلاغ عن شبكات المشتريات التي تدعم قطاع الطيران الإيراني ضمن حزمة العقوبات الجديدة الموسعة.

وتأتي هذه الإجراءات الأخيرة في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى قطع شرايين الحياة المالية لطهران ووقف قدرتها على تمويل الحرب الجارية.