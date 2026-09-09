ريال بيتيس يقلب الطاولة على ليل ويحقق فوزًا مثيرًا في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق ريال بيتيس الإسباني فوزًا مثيرًا على مضيفه ليل الفرنسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب بيار موروا، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي 2026-2027.

بدأت المباراة بشكل قوي من جانب أصحاب الأرض، ونجح ليل في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق مهاجمه أياسي أويدا في الدقيقة 12، قبل أن يتمكن ريال بيتيس من إدراك التعادل بواسطة المدافع مارك بارترا في الدقيقة 33.

ولم يستغرق ليل وقتًا طويلًا لاستعادة تقدمه، حيث سجل المدافع أليكساندرو الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، ظهر ريال بيتيس بصورة مختلفة، ونجح في قلب تأخره إلى تقدم خلال دقائق قليلة، بعدما عاد مارك بارترا لهز الشباك مجددًا في الدقيقة 49، مسجلًا هدفه الشخصي الثاني وهدف التعادل لفريقه.

وبعدها بأربع دقائق فقط، أحرز المهاجم تروي باروت الهدف الثالث لريال بيتيس في الدقيقة 53، ليمنح الفريق الإسباني التقدم للمرة الأولى في المباراة.

وتعقدت مهمة ليل في العودة إلى اللقاء بعدما تعرض لاعبه إيثان مبابي للطرد المباشر في الدقيقة 55، ليكمل الفريق الفرنسي المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم محاولات ليل لإدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية، نجح ريال بيتيس في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليخرج بفوز ثمين بنتيجة 3-2 ويحصد أول ثلاث نقاط له في مشواره بالبطولة.