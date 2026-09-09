نقابة الأطباء تكشف عن الفئات المُخاطبة بقرارات إعادة ترخيص مزاولة المهنة

أكدت النقابة العامة للأطباء، أن قرار وزير الصحة والسكان رقم (280) لسنة 2026، بشأن ضوابط وشروط تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل خمس سنوات، ينطبق على الأطباء خريجي دفعة 2020 وما بعدها، باعتبار أن خريجي دفعة 2020 الذين حصلوا على ترخيص مزاولة المهنة وعضوية النقابة بدءا من عام 2021، هم أول دفعة تخضع لهذه الإجراءات.

وأشارت النقابة إلى أن الأطباء الذين حصلوا على ترخيص مزاولة المهنة وعضوية النقابة قبل عام 2021 غير مطالبين بتجديد الترخيص كل خمس سنوات.

وأوضحت أن الطبيب الخاضع لنظام إعادة الترخيص كل خمس سنوات سيكون مطالبًا باستيفاء عدد محدد من الساعات التدريبية والتعليم الطبي المستمر، بإجمالي 250 ساعة تدريبية خلال خمس سنوات، بواقع 50 ساعة تدريبية سنويًا.

تراخيص مزاولة المهنة

وأضافت النقابة، أنه نظرًا لعدم إعلان الشروط المُنظمة لهذه الإجراءات منذ البداية، فقد تقرر تيسير التطبيق على الأطباء الذين يحين موعد تجديد تراخيصهم خلال العام الجاري، موضحة أن الدفعة التي حصلت على الترخيص عام 2021 ستكون مطالبة باستيفاء 50 ساعة تدريبية فقط عند التجديد هذا العام.

وأشارت إلى أن عدد الساعات التدريبية المطلوبة سيزداد تدريجيًا بالنسبة للدفعات التالية، بحيث تكون الدفعة التي حصلت على الترخيص عام 2022 مطالبة باستيفاء 100 ساعة تدريبية عند حلول موعد تجديد تراخيصها في عام 2027، وهكذا بالنسبة للدفعات اللاحقة.

وفيما يتعلق بالدورات التدريبية الإلزامية، وهي دورات أخلاقيات المهنة، والإنعاش القلبي الرئوي، أوضحت النقابة أن القرار يسمح بأن تكون هذه الدورات معتمدة من إحدى الجهات التالية: المجلس الصحي المصري، والجامعات المصرية، ونقابة الأطباء، والجمعيات الطبية المعترف بها.

ومن المقرّر أن تعلن النقابة العامة للأطباء خلال الأسبوع المقبل تفاصيل تنظيم هذه الدورات، سواء بمقر النقابة العامة أو في مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات.

ويأتي ذلك في إطار توضيح النقابة للفئات المخاطبة بقرار تجديد تراخيص مزاولة المهنة كل خمس سنوات، وآليات تطبيق الضوابط الجديدة على الدفعات المختلفة.