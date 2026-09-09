أخبار الوادي الجديد: المحافظ تبحث خطة مشروعات «كرم القابضة» بالخارجة والداخلة والفرافرة.. ودعم مستشفى باريس المركزي بجهازين جديدين للأشعة والتحميض

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها :

باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار

محافظ الوادي الجديد تبحث خطة مشروعات" كرم القابضة"

بالخارجة والداخلة والفرافرة

عقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع السيد أحمد زهران الرئيس التنفيذي لشركة كرم القابضة والوفد المرافق، والتي تنفذ عددًا من المشروعات بالمحافظة باستثمارات تصل إلى ٧٠٠ مليون دولار يتم ضخها من خلال الشركة دون تحمل المحافظة أي أعباء مالية؛ وذلك لمتابعة آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها وبحث خطة التوسع المستقبلية في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة الشمسية، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات.

وخلال اللقاء، ناقشت المحافظ الإجراءات اللازمة للانتهاء من التعاقدات الخاصة بالمشروعات، وتحديد الجداول الزمنية للتشغيل وإطلاق التيار الكهربائي، بما يسهم في سرعة دخول المشروعات الخدمة والاستفادة من قدراتها في دعم منظومة الطاقة بالمحافظة.

كما استعرض اللقاء مشروعات الشركة الجاري تنفيذها بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة لإنتاج وتوزيع الطاقة الشمسية، وخطط التوسع في قدرات الإنتاج، بما يدعم احتياجات الشركات الاستثمارية والمواطنين والمزارعين، ويعزز توجه المحافظة نحو التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتناولت المناقشات كذلك خطة المساهمة المجتمعية للشركة، والتي تتضمن عددًا من المشروعات التنموية، من بينها تطوير منطقة بركة موط وإنشاء مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في الطاقة الشمسية، وتحويل المدارس الثانوية الصناعية بالخارجة والفرافرة إلى مدارس تعليم فني مزدوج، إلى جانب إنشاء المقر العالمي للشركة وإقامة منتجع بيئي متكامل بمحيط البركة، بما يعزز الاستفادة التنموية والسياحية من المنطقة.

وفي الختام، أهدت المحافظ درع المحافظة للرئيس التنفيذي للشركة؛ تقديرًا لجهودهم المتميزة في دعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة وتعزيز جهود التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.

محافظ الوادي الجديد: دعم مستشفى باريس المركزي بجهازين جديدين للأشعة والتحميض

أعلنت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، موافقة وزارة الصحة والسكان على توريد جهازي أشعة عادية و جهاز تحميض ديجيتال جديدين لصالح مستشفى باريس المركزي، في إطار دعم الإمكانات الطبية والتشخيصية بالمستشفى، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأعربت المحافظ عن خالص شكرها وتقديرها للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لحرص الوزارة المستمر على دعم القطاع الصحي بالمحافظة وتعزيز الاحتياجات العاجلة للمستشفيات، مؤكدة استمرار التنسيق مع الوزارة لتوفير المزيد من الاحتياجات الطبية ودعم المنشآت الصحية بالمحافظة.

تحصين 26 ألفًا و239 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمحافظة

في إطار توجيهات السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الإجراءات الوقائية للحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز جهود الأمن الغذائي، تواصل مديرية الطب البيطري بالمحافظة تنفيذ أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، من خلال فرق التحصين المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة؛ لرفع معدلات التحصين والوقاية من الأمراض الوبائية والحد من مخاطر انتشارها.

وأوضح الدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، أن إجمالي أعداد الحيوانات التي تم تحصينها منذ انطلاق الحملة يوم السبت الموافق 29 أغسطس الجاري، بلغ 26 ألفًا و239 رأسًا، وذلك من خلال 41 فرقة بيطرية تغطي مختلف المناطق المستهدفة بالمحافظةإلى جانب تنفيذ أعمال التوعية والإرشاد والترقيم والتسجيل البيطري، على أن تستمر أعمال الحملة حتى 27 سبتمبر الجاري.

وتهيب مديرية الطب البيطري بالمحافظة بجميع المربين وأصحاب الثروة الحيوانية سرعة الاستجابة لفرق التحصين والتعاون معها، حفاظًا على الثروة الحيوانية، ودعمًا لاستدامة الإنتاج الحيواني وتعزيز منظومة الأمن الغذائي بالمحافظة.

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