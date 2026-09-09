«الغندور: إمام عاشور يقترب من المشاركة أساسيًا مع الأهلي أمام المقاولون

قال الإعلامي خالد الغندور إن إمام عاشور لاعب الأهلي شارك في التقسيمة التي خاضها الفريق ضمن التحضيرات لمواجهة المقاولون العرب، وظهر ضمن الفريق الأساسي خلال المران.

وأضاف "الغندور" خلال برنامجه ستاد المحور: “مشاركة إمام عاشور أساسيًا أمام المقاولون العرب اليوم الأربعاء باتت واردة بقوة، على أن يحسم الحسين عموتة قراره النهائي بشأن التشكيل قبل المباراة”.

وأعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الأهلي، لخوض مباراة المقاولون العرب، اليوم الأربعاء ‏ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.‏

محمد الشناوي وياسين مرعي وهادي رياض وياسر إبراهيم وأحمد رضا وسفيان بن جديدة ‏ومنصف بقرار وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وعلي محمود وإمام عاشور ‏وأحمد سيد زيزو وعمرو الجزار وأقطاي عبد الله ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد نبيل كوكا.‏

كان الأهلي قد استهل مشواره في بطولة الدوري، بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، وزد بنتيجة 2-0، وحقق الفوز في ‏الجولة الماضية على سموحة بنتيجة 1-0.‏