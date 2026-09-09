الدفاعات الأردنية والسورية تتصديان لصواريخ إيرانية كانت تستهدف الأردن

أفاد التلفزيون السوري، اليوم، أنه تم اعتراض صواريخ إيرانية فوق أجواء محافظة السويداء جنوب سوريا، فيما أعلنت السلطات الأردنية تصدي دفاعاتها الجوية لموجة هجوم صاروخي وصفته بـ"غير المسبوق" استهدف أراضي المملكة فجر اليوم.

اعتراض صواريخ فوق السويداء

نقل التلفزيون السوري عن مصادر عسكرية أن الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لصواريخ إيرانية أثناء مرورها فوق منطقة السويداء جنوب البلاد، كانت متجهة نحو الأردن.

وأوضحت وسائل إعلام سورية أن أصوات الانفجارات التي سمعت في المنطقة ناجمة عن عمليات الاعتراض الأردنية للصواريخ.

الأردن يعلن التصدي لموجة صواريخ “غير مسبوقة”

أكدت وسائل إعلام أردنية أن الدفاعات الجوية الملكية تصدت لموجة صواريخ إيرانية في سماء العاصمة عمان وعدد من المدن شمال وشرق المملكة.

كما أعلنت وزارة الدفاع تنفيذ عمليات اعتراض صاروخية في مدينة إربد شمال الأردن.

ووصفت تقارير أردنية الهجوم بأنه "هجوم إيراني غير مسبوق" على المملكة.

ويؤكد الأردن أن "جميع القواعد العسكرية في المملكة أردنية خالصة"، نافياً وجود أي قواعد أمريكية على الأراضي الأردنية.

إعلام إيراني: القصف الأشد منذ وقف إطلاق النار

من جانبها، نقلت وكالة إعلام إيرانية غير رسمية أن القصف الصاروخي المكثف الذي استهدف الأردن قد يكون "الأشد منذ وقف إطلاق النار".

ولم يصدر عن الحرس الثوري الإيراني حتى الآن أي بيان رسمي يوضح تفاصيل العملية.

إيران تقصف قواعد أمريكية في الخليج

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء تصعيداً عسكرياً جديدا في الخليج، مع إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ تجاه قواعد أمريكية، ردا على استهداف أمريكي لناقلات نفط إيرانية، إلى جانب إعلان طهران الاستيلاء على غواصة أمريكية غير مأهولة في مضيق هرمز.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري أطلق صواريخ من مواقع في أصفهان وأبهار ويزد باتجاه قواعد أمريكية في الخليج والأردن فجر الأربعاء.

الجيش الأمريكي يستهدف ناقلات نفط إيرانية

قال مسؤول أمريكي لشبكة "نيوز نيشن" إن الجيش الأمريكي نفذ يوم الثلاثاء ضربات ضد "عدة" ناقلات نفط إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي، رداً على "محاولات" إيرانية لإطلاق صواريخ على سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية.

ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية عن مصادرها أن القوات الأمريكية قصفت ناقلة نفط بالقرب من جزيرة خارك شمال الخليج العربي.