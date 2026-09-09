مجلس وزراء الداخلية العرب: الاعتداءات الحوثية على السعودية انتهاك صارخ للقانون الدولى

تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب باستنكار شديد أنباء الاعتداءات الإرهابية الحوثية على الأعيان المدنية والاقتصادية في أبها وخميس مشيط وجازان ونجران بالمملكة العربية السعودية، والتي أدت إلى إصابة العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وكذلك استمرار الميليشيات في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.

وعبرت الأمانة العامة فى بيان لها عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني، وسلوكا عدوانيا مشينا، وتأكيدا للنهج الإجرامي الذي دأبت عليه هذه المليشيا في الاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية،. وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، فإنها تؤكد تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية في الاجراءات التي تتخذها للحفاظ على مقدراتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، سائلة المولى جل وعلا أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.





