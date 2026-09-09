إبراهيم عبد الجواد عن فوز الزمالك على «أبو قير للأسمدة»: «الحدوتة الإعجازية لسه مكملة»

فاز نادي الزمالك على نظيره أبو قير للأسمدة، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، ليتصدّر ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، بشكل مؤقت.

وعلق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك قائلاً:

بولادك يا زمالك، اللي الزمالك بيعمله حتى هذه اللحظة يبين لجمهوره إن الحدوتة لسه مكملة، الحدوتة الإعجازية اللي الزمالك عملها السنة اللي فاتت لسه مكملة السنة دي.



والتقى فريقا الزمالك وأبو قير للأسمدة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبذلك الفوز، يتواجد نادي الزمالك في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بشكل مؤقت لحين انتهاء مباريات الجولة الرابعة اليوم الأربعاء.