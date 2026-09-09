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خبر سار لطلاب المرحلة الثالثة بالثانوية العامة.. تقليل الاغتراب بعد إعلان النتيجة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبر سار لطلاب المرحلة الثالثة بالثانوية العامة.. تقليل الاغتراب بعد إعلان النتيجة

رفعت فياض
رفعت فياض
محمود زيدان

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شئون التعليم، أن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة بالثانوية العامة كثيرة، سواء في الكليات أو المعاهد من حيث العدد، لكن النوعية قليلة.

وأوضح، «فياض»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الطالب عليه أن يحسن ترتيب الرغبات الخاصة به أثناء التسجيل في التنسيق، موضحًا أن الأماكن المتبقية قليلة، فعلى سبيل المثال، هناك أعداد محدودة في بعض الكليات، وقد يكون في بعض الكليات 100 مكان فقط، ولذلك على الطلاب التركيز في إدخال الرغبات.

وأشار، إلى أن هناك أماكن محددة في كليات التجارة والحقوق والخدمة الاجتماعية والتربية، والمعاهد العليا التي يبلغ عددها 185 معهدًا.

ولفت إلى أنه بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، سيتم فتح باب تقليل الاغتراب، كما حدث في المرحلتين الأولى والثانية، وأن ذلك سيكون في حدود 10% من الكليات التي التحقوا بها.

رفعت فياض التعليم أخبار التعليم تقارير ومتابعات

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