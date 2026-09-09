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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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«محدش يجرّب مصر» .. نشأت الديهي يُوجّه تحذيرًا شديد اللهجة لإثيوبيا

إثيوبيا
إثيوبيا
شيماء جمال

وجّه الإعلامي نشأت الديهي تحذيرًا إلى إثيوبيا بشأن تحركاتها في ملف الأمن المائي، قائلًا: «احذروا ما هو قادم، ومحدش يجرب مصر».

وقال الديهي، خلال تقديم برنامجه «بالورقة والقلم» على فضائية «TEN»، مساء الثلاثاء: «مصر قادرة على استخدام كل ما لديها من أدوات وقوة خشنة، وإحنا عملنا ملفنا الدبلوماسي على أكمل وجه طوال الـ10 سنوات، ولجأنا إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة وأوروبا وأمريكا للتأكيد على صحة موقفنا».

وأضاف: «الأمن المائي قضية وجود لأكثر من 110 ملايين مواطن، حياتهم مرتبطة بنهر النيل. الناس كلها عارفة. بقول لإثيوبيا: احذري مصر؛ لأننا قمنا بإنجاز كل ما هو واجب، وصبرنا وعملنا ما لا يُعمل، ولكن هناك عدم إرادة سياسية إثيوبية، وهناك مناوشات سياسية إثيوبية للوصول إلى البحر الأحمر، وما تقوم به الآن من محاولات زعزعة الاستقرار على الحدود السودانية».

وتابع: «إحنا شغالين على الملف الدبلوماسي بقالنا 10 سنوات في مفاوضات، والعالم كله شاهد على صحة وسلامة الموقف المصري في حق مصر في الحفاظ على أمننا المائي».

واختتم الديهي حديثه قائلًا: «ما هو قادم، أعتقد أن الكرة في ملعب إثيوبيا، وأعتقد أن مصر نفد صبرها».

إثيوبيا مصر نشأت الديهي بالورقة والقلم

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