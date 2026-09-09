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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ارتفاع أسعار الطماطم .. هل يصل الكيلو لـ 40 جنيهًا؟ | وهذا موعد التراجع

الطماطم
الطماطم
شيماء مجدي

قفزت أسعار الطماطم خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بتراجع المعروض في بعض الأسواق وتأثر الإنتاج بالتغيرات المناخية، وسط مؤشرات على استمرار موجة الصعود خلال الفترة المقبلة.

ووصل سعر كيلو الطماطم في الأسواق إلى نحو 30 جنيهًا، وسط توقعات بحدوث زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة، قد تدفع السعر إلى مستويات تقترب من 40 جنيهًا للكيلو مع بداية شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لتقديرات خبراء في القطاع الزراعي.

وأكد الدكتور خالد جاد متحدث وزارة الزراعة، أن حركة أسعار الطماطم ترتبط بدرجة كبيرة بتوقيتات الإنتاج ودخول العروات الزراعية الجديدة إلى الأسواق، مؤكدًا أن تغير الأسعار لا يعكس بالضرورة وجود نقص مستمر في المعروض.

إنتاج الأقصر يدخل الأسواق خلال سبتمبر

وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة خلال تصريحات لـ"صدي البلد " إلى أن شهر سبتمبر يشهد بداية ظهور إنتاج عروات زراعية جديدة، ومن بينها العروات المنتجة في الأقصر، وهو ما يسهم تدريجيًا في زيادة حجم الكميات المطروحة أمام المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن طبيعة محصول الطماطم تعتمد على تتابع العروات الزراعية على مدار العام، بما يضمن استمرار تدفق الإنتاج إلى الأسواق، إلا أن حجم المعروض يختلف من فترة لأخرى، وهو ما ينعكس بدوره على حركة الأسعار وفقًا لمعادلة العرض والطلب.

زيادة المعروض 

ولفت جاد إلى أن دخول كميات جديدة من الطماطم إلى الأسواق مع بداية العروات الجديدة من شأنه تعزيز المعروض ودعم استقرار الأسعار، خاصة أن المحصول من السلع التي تتأثر سريعًا بأي تغيرات في حجم الإنتاج والكميات المتاحة للتداول.

وشدد على أن استمرار الإنتاج من خلال تعدد العروات الزراعية يمثل عنصرًا أساسيًا في توفير الطماطم على مدار العام، وتقليل الفجوات بين فترات الإنتاج المختلفة، بما يساعد على تحقيق قدر أكبر من التوازن في الأسواق.

 حركة الإنتاج

وأوضح المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة أن الوزارة تواصل متابعة الموقف الإنتاجي وحركة العروات الزراعية، بهدف تعزيز المعروض من مختلف المحاصيل الزراعية، خاصة الخضر والفاكهة، بما يدعم استقرار الأسواق ويسهم في تلبية احتياجات المواطنين..

«الطماطم المجنونة» تعود للواجهة

كما توقع حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، أن تشهد أسعار الطماطم ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام والأسابيع المقبلة، موضحًا أن السوق يتأثر بصورة مباشرة بحجم الإنتاج والمعروض وتوقيتات العروات الزراعية.

وأشار "أبو صدام" خلال تصريحات لـ"صدي البلد " إلى أن وصول سعر الطماطم إلى نحو 40 جنيهًا للكيلو خلال الفترة المقبلة يأتي في ظل احتمالات حدوث فجوة بين انتهاء بعض العروات الزراعية ودخول عروات جديدة إلى مرحلة الإنتاج، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الكميات المطروحة في الأسواق.

وأوضح أن الطماطم من أكثر المحاصيل التي تتسم أسعارها بالتذبذب، بسبب ارتباط الإنتاج بصورة كبيرة بالظروف المناخية ومواعيد الزراعة والحصاد، فضلًا عن حجم الطلب اليومي عليها باعتبارها أحد المكونات الأساسية في غذاء المصريين.

الحرارة تضرب إنتاج الطماطم

وأوضح أبوصدام أن موجات الحرارة الشديدة وغير المعتادة التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية تركت تأثيرات واضحة على محصول الطماطم، خاصة خلال مراحل التزهير وعقد الثمار.

وأشار" نقيب الفلاحين " إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى ضعف معدلات التزهير وتراجع نسب عقد الثمار، فضلًا عن زيادة فرص الإصابة ببعض الأمراض والآفات، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على إنتاجية الفدان والكميات المتاحة للتداول.

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