قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فجر اليوم.. 10 شهداء و7 مصابين إثر غارتين إسرائيليتين على لبنان
مع بدء العام الدراسي الجديد.. دليل مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT
وزيرا الخارجية المصرى والتركي يبحثان جهود احتواء التصعيد الإقليمي
ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر؟.. الإفتاء تجيب
عيار 21 نزل 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026
اللحوم بين نار التكلفة وضعف الشراء.. الجزارون يكشفون هامش الربح ونقيب الفلاحين يحذر
خبر سار لطلاب الدور الثاني.. التنسيق مستمر وحقك في الكلية محفوظ
ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب مخاوف اضطراب الإمدادات
هل ترتفع؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين
طقس شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين ودرجات الحرارة
بقوة 5 ريختر.. زلزال يضرب جزر كرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا
الإثنين الأخير من شهر مولد النبي اليوم.. 10 أسباب تجعلك تنوي صيامه الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من «جنون الطماطم» إلى فجوة القمح.. نقيب الفلاحين يكشف خريطة الزراعة

القمح
القمح
البهى عمرو

بين وفرة في المعروض الزراعي وتقلبات حادة في أسعار بعض المحاصيل، تتصدر الطماطم المشهد باعتبارها واحدة من أكثر السلع تأثرًا بتغيرات الطقس وحجم المعروض وآليات التسعير.

وفي الوقت الذي حقق فيه القطاع الزراعي طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، لا تزال بعض السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والمحاصيل الزيتية واللحوم، تواجه فجوات في الإنتاج، ما يفرض تحديات مستمرة أمام الدولة والمزارعين لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

وفرة في المنتجات الزراعية وتقلبات في أسعار الطماطم

الخضراوات


أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الأسواق المصرية تشهد حاليًا توافرًا كبيرًا في مختلف المنتجات الزراعية، موضحًا أن أسعار العديد من المحاصيل أصبحت مناسبة للمستهلكين، بينما تظل بعض السلع، وفي مقدمتها الطماطم، عرضة لتقلبات سعرية حادة.

وأوضح أبو صدام، خلال لقائه ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه محمد جوهر وأحمد دياب، أن الطماطم من المحاصيل التي تشهد ما وصفه بـ«جنون الأسعار»، حيث ترتفع وتنخفض أسعارها من وقت لآخر وفقًا للظروف المناخية وحجم المعروض وآليات التسعير في الأسواق.

طفرة في القطاع الزراعي خلال 10 سنوات


وأشاد نقيب الفلاحين بالتطور الذي شهده القطاع الزراعي المصري خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدًا أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية والفاكهة.

وأشار إلى أن البلاد وصلت إلى مرحلة من الاكتفاء الذاتي في إنتاج عدد كبير من المنتجات الزراعية والفاكهة، إلا أن هناك فجوات ما زالت قائمة في بعض السلع، من بينها القمح والمحاصيل الزيتية واللحوم.

القمح أبرز فجوات الإنتاج


وأوضح أبو صدام أن احتياجات مصر من القمح كبيرة، في ظل محدودية الموارد المائية والمساحات المتاحة للزراعة الشتوية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تنفيذ خطط للتوسع الزراعي الرأسي وزيادة الإنتاج من وحدة المساحة.

وفي هذا السياق، دعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك المخبوزات، لافتًا إلى ارتفاع معدلات استهلاك القمح في مصر، ومشيرًا إلى أن استهلاك نحو 20 مليون طن من القمح سنويًا يمثل معدلًا كبيرًا، مؤكدًا أهمية الاعتدال في تناول المخبوزات.

مواصفات محددة وراء تصدير المنتجات الزراعية

الطماطم
وتطرق نقيب الفلاحين إلى ملف تصدير الحاصلات الزراعية، موضحًا أن مصر لا تصدر بالضرورة أفضل المنتجات المتاحة في الأسواق المحلية، وإنما يتم اختيار المنتجات وفقًا لمواصفات واشتراطات محددة تفرضها الأسواق الخارجية.

القمح الطماطم الطقس القطاع الزراعي السلع اللحوم المنتجات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

هتوصل لـ 40 جنيها.. أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق | وهذا موعد الانخفاض

الطقس

هل انتهى الصيف؟.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة وعودة الأجواء الخريفية

ظاهرة النينو

هل تشهد مصر خريفًا وشتاءً استثنائيين؟.. الأرصاد تكشف انعكاسات عودة ظاهرة النينيو

ماذا يقال في السجود

ماذا يقال في سجود الصلاة غير سبحان ربي الأعلى؟.. 5 أدعية تغير حياتك

أخطر جزيرة في العالم

لا تشبه أي مكان على الأرض.. صانع محتوى يكشف سر أخطر جزيرة في العالم

أرشيفية

كوريا الشمالية تفاجئ العالم.. كيم كونج أون يعلن خطوة نووية جديدة

صلاح

محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع طرابزون سبور

مصطفي فتحي

حقيقة مشاداة مصطفي فتحي وموكوينا في مباراة بيراميدز وجورماهيا

ترشيحاتنا

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الذهب

نزل 80 جنيها.. تفاصيل سعر الجنيه الذهب الآن

سعر العملات الأجنبية

ثابت بدون تغير.. العملات الأجنبية الدولار واليورو في البنوك الآن

بالصور

طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة والأعشاب

طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة والأعشاب ..
طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة والأعشاب ..
طريقة عمل صدور دجاج محشية بالجبنة والأعشاب ..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: بلاغة الهشاشة في قصص شريف عبد المجيد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من وول ستريت إلى القاهرة.. عدوى مباشرة أم إعادة تسعير للمخاطر؟

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: من التحديات الأُسرية في ظل التحولات الكبرى.. الإلحاد المُوَلَّد بالذكاء الاصطناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عادي

المزيد