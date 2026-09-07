من «جنون الطماطم» إلى فجوة القمح.. نقيب الفلاحين يكشف خريطة الزراعة

بين وفرة في المعروض الزراعي وتقلبات حادة في أسعار بعض المحاصيل، تتصدر الطماطم المشهد باعتبارها واحدة من أكثر السلع تأثرًا بتغيرات الطقس وحجم المعروض وآليات التسعير.

وفي الوقت الذي حقق فيه القطاع الزراعي طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، لا تزال بعض السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والمحاصيل الزيتية واللحوم، تواجه فجوات في الإنتاج، ما يفرض تحديات مستمرة أمام الدولة والمزارعين لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

وفرة في المنتجات الزراعية وتقلبات في أسعار الطماطم



أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الأسواق المصرية تشهد حاليًا توافرًا كبيرًا في مختلف المنتجات الزراعية، موضحًا أن أسعار العديد من المحاصيل أصبحت مناسبة للمستهلكين، بينما تظل بعض السلع، وفي مقدمتها الطماطم، عرضة لتقلبات سعرية حادة.

وأوضح أبو صدام، خلال لقائه ببرنامج «تغطية خاصة» المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه محمد جوهر وأحمد دياب، أن الطماطم من المحاصيل التي تشهد ما وصفه بـ«جنون الأسعار»، حيث ترتفع وتنخفض أسعارها من وقت لآخر وفقًا للظروف المناخية وحجم المعروض وآليات التسعير في الأسواق.

طفرة في القطاع الزراعي خلال 10 سنوات



وأشاد نقيب الفلاحين بالتطور الذي شهده القطاع الزراعي المصري خلال السنوات العشر الأخيرة، مؤكدًا أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية والفاكهة.

وأشار إلى أن البلاد وصلت إلى مرحلة من الاكتفاء الذاتي في إنتاج عدد كبير من المنتجات الزراعية والفاكهة، إلا أن هناك فجوات ما زالت قائمة في بعض السلع، من بينها القمح والمحاصيل الزيتية واللحوم.

القمح أبرز فجوات الإنتاج



وأوضح أبو صدام أن احتياجات مصر من القمح كبيرة، في ظل محدودية الموارد المائية والمساحات المتاحة للزراعة الشتوية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تنفيذ خطط للتوسع الزراعي الرأسي وزيادة الإنتاج من وحدة المساحة.

وفي هذا السياق، دعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك المخبوزات، لافتًا إلى ارتفاع معدلات استهلاك القمح في مصر، ومشيرًا إلى أن استهلاك نحو 20 مليون طن من القمح سنويًا يمثل معدلًا كبيرًا، مؤكدًا أهمية الاعتدال في تناول المخبوزات.

مواصفات محددة وراء تصدير المنتجات الزراعية



وتطرق نقيب الفلاحين إلى ملف تصدير الحاصلات الزراعية، موضحًا أن مصر لا تصدر بالضرورة أفضل المنتجات المتاحة في الأسواق المحلية، وإنما يتم اختيار المنتجات وفقًا لمواصفات واشتراطات محددة تفرضها الأسواق الخارجية.