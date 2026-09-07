وزيرا الخارجية المصرى والتركي يبحثان جهود احتواء التصعيد الإقليمي

تلقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالا هاتفيا من هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، تناول سبل مواصلة تعزيز العلاقات المصرية–التركية إلى آفاق ارحب، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية.

أكد الوزيران خلال الاتصال الحرص على مواصلة البناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم متنام خلال الفترة الأخيرة والعمل على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة في المجالات التجارية والاستثمارية، وتنفيذ مخرجات الاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي عُقد تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس رجب طيب أردوغان فى فبراير ٢٠٢٦ بالقاهرة، وايضاً تفعيل نتائج الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشترك الذي عقد في اغسطس الماضي والتحضير للاجتماع القادم لمجلس التعاون الاستراتيجي في تركيا.

كما تناول الاتصال عددا من القضايا الإقليمية، ومنها التطورات فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، وايران، وليبيا، وشدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة الرامية لاحتواء التصعيد فى المنطقة، بما يدعم الامن والاستقرار فى الاقليم.