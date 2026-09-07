المكسيك.. مصرع 10 أشخاص وإصابة 64 بانفجار ألعاب نارية قرب كنيسة

لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 64 آخرون، إثر انفجار ألعاب نارية وقع بالقرب من كنيسة في بلدة سانتا ماريا كانشيسدا ببلدية تيماسكالسينغو وسط المكسيك.

ووقع الانفجار بجوار كنيسة «نوسترا سينيورا دي لا لوز»، بينما كان مئات الأشخاص يستعدون لمتابعة عرض للألعاب النارية ضمن فعاليات مهرجان ديني، قبل أن يتحول الاحتفال إلى مأساة.

وأفاد أسقف محلي بأن اثنين من الكهنة كانا من بين المصابين جراء الانفجار، فيما دفعت السلطات بعدد كبير من فرق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحادث للتعامل مع آثار الدمار والبحث عن أشخاص قد يكونون عالقين تحت الأنقاض.

ونُقل المصابون إلى مستشفيات قريبة لتلقي الرعاية الطبية، في وقت بدأت فيه السلطات الأمنية والقضائية تحقيقات للوقوف على أسباب الانفجار وتحديد المسؤولين عن الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص وهم يتحركون وسط الدخان والحطام عقب الانفجار، في محاولة للبحث عن ناجين ومساعدة المصابين.