سائق ومسعف يعيدان 115 ألفا و625 جنيهًا وهاتفا بعد حـادث تصادم بالقليوبية.. صور

في موقف يجسد الأمانة والنزاهة، أعاد السائق يسري محمد سيد أحمد عبدالرحمن سالم، والمسعف طاهر أحمد محمد سالم غنيم، من العاملين بهيئة الإسعاف في القليوبية، أمانات عُثر عليها داخل سيارة عقب حـ ـادث تصادم، تضمنت مبلغًا ماليًا قدره 115 ألفا و625 جنيها، وهاتفًا محمولًا من نوع آيفون برو ماكس، إلى جانب المتعلقات الشخصية لصاحبها.



وجاء ذلك بحضور مشرف قطاع بنها أيمن عطية، وبتوجيهات الدكتور أحمد الدالي، مدير النموذج بالقليوبية، وعصام فتحي، المشرف العام لمحافظة القليوبية، وأحمد عمارة، مشرف قطاع القناطر الخيرية.



وقال السائق يسري محمد سيد أحمد عبدالرحمن سالم، والمسعف طاهر أحمد محمد غنيم، إنهما تلقيا بلاغًا بوقوع حـادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل بمنطقة نزلة الزقازيق، بقرية منية السباع التابعة لمركز ومدينة بنها، وعلى الفور توجها إلى موقع الحادث لتقديم الدعم للمصابين.



وأوضحا أنهما عثرا على سيارة ربع نقل يستقلها مندوب مبيعات يُدعى «محمد النبوي كامل»، كان في طريق عودته إلى مدينة المنصورة، بعدما اصطدمت به سيارة ملاكي، ما أسفر عن إصابته.



وأضافا أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ونقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث أشار إلى وجود حقيبة داخل السيارة تحتوي على مبلغ مالي.



وأشارا إلى أنه أثناء التعامل مع الواقعة والعثور على الأمانات داخل السيارة رقم 1018، التي كان يقودها السائق يسري محمد وبرفقته المسعف طاهر، حرصا على الحفاظ عليها لحين تسليمها إلى صاحبها أو من ينوب عنه رسميًا.



وتابعا أنه جرى التواصل مع أحد زملاء المصاب في الشركة، والذي حضر وتسلم المتعلقات من خلال دفتر موثق، حيث تم تسليم مبلغ مالي قدره 115 ألفًا و625 جنيهًا، بالإضافة إلى هاتف محمول من نوع آيفون برو ماكس وكافة متعلقاته الشخصية.



وأكد السائق والمسعف أنه تم توثيق عملية التسليم من خلال أوراق رسمية، تضمنت صورة بطاقة زميل المصاب، بما يضمن إثبات واقعة تسليم الأمانات بشكل رسمي.



وشدد الاثنان على أن عملهما في منظومة الإسعاف يفرض عليهما الالتزام بالأمانة والحفاظ على ممتلكات المواطنين، مؤكدين أن ما قاما به يأتي انطلاقًا من واجبهما المهني والإنساني، وتجسيدًا لقيم الأمانة والانضباط التي يتحلى بها العاملون بمنظومة الإسعاف.