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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«طحلة» بطل القليوبية.. ركلات الترجيح تحسم لقب دوري مراكز الشباب

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
إبراهيم الهواري

شهد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، فعاليات ختام دوري مراكز شباب القرى لكرة القدم في نسخته الثالثة والثلاثين، وذلك على ملعب نادي سيتي كلوب بمدينة بنها، وسط أجواء رياضية وجماهيرية حافلة بالحماس، وبمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية والرياضية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.


واستهل محافظ القليوبية فعاليات الختام بتفقد عدد من الأنشطة والمشروعات الرياضية التي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، حيث تابع مشروعات البطل الأوليمبي في ألعاب كرة السلة للبنات والملاكمة وألعاب القوى والمصارعة، إلى جانب مشروعات إدارة الرياضة في كرة القدم الخماسية للبنات واللياقة البدنية والكاراتيه، مؤكدًا أهمية هذه البرامج في اكتشاف المواهب الواعدة وتنمية قدرات النشء والشباب وصقل مهاراتهم.
وعقب ذلك، شهد المحافظ المباراة النهائية التي جمعت بين مركز شباب طحلة التابع لمركز بنها ومركز شباب كفر الشرفا التابع لمركز القناطر الخيرية، في مواجهة قوية اتسمت بالندية والحماس والروح الرياضية العالية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها مركز شباب طحلة لصالحه، ليتوج بطلًا للنسخة الـ33 من دوري مراكز شباب القرى بالقليوبية.
وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن مراكز الشباب تمثل قاعدة أساسية لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تتيح للنشء والشباب فرصًا حقيقية للمشاركة والتنافس وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.
وأضاف المحافظ أن الرياضة تعد أحد أهم الأدوات لبناء شخصية الشباب وتنمية روح الانتماء والعمل الجماعي لديهم، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لمنظومة الشباب والرياضة، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة قادرة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم القليوبية في مختلف المحافل الرياضية.
وعقب انتهاء المباراة، شهد المحافظ مراسم التكريم، حيث تم تكريم منطقة القليوبية لكرة القدم تقديرًا لدورها في إنجاح البطولة، كما تم تكريم الأستاذ أشرف قرطام، الأخصائي الرياضي بإدارة الرياضة، بمناسبة بلوغه سن المعاش، تقديرًا لما قدمه من عطاء وجهود طوال فترة عمله، فضلًا عن تكريم طاقم التحكيم الذي أدار المباراة النهائية.
وفي لحظة التتويج، قام محافظ القليوبية بتسليم كأس البطولة والميداليات الذهبية لفريق مركز شباب طحلة، إلى جانب جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه، فيما حصل مركز شباب كفر الشرفا على المركز الثاني والميداليات الفضية وجائزة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، بينما جاء مركز شباب قلما في المركز الثالث وحصل على جائزة مالية قدرها 6 آلاف جنيه.
وشهدت النسخة الحالية من الدوري مشاركة 147 فريقًا بإجمالي 4410 لاعبين، خاضوا مراحل متعددة من المنافسات على مستوى الإدارات الفرعية، وصولًا إلى دور الـ16 والمرحلة النهائية بنظام خروج المغلوب، بما أتاح مساحة واسعة لشباب المحافظة للمشاركة والمنافسة وإبراز المواهب الرياضية الواعدة.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية القيادات التنفيذية مراكز شباب القرى لكرة القدم

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