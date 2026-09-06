القومية للأنفاق تكشف عن موعد التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع

قال اللواء الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن معدلات تنفيذ محطات الخط الأول من مشروع القطار الكهربائي السريع، الممتد من العين السخنة حتى مرسى مطروح، وصلت إلى نسب مرتفعة تتراوح بين 80% و85%.

وأضاف جويلي خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الهيئة تستعد لبدء الاختبارات والتشغيل التجريبي لقطاعات الخط، موضحًا أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي للقطاع الممتد من العين السخنة حتى 6 أكتوبر في أكتوبر المقبل، على أن تتوالى أعمال الاختبارات والتشغيل التجريبي لباقي القطاعات تباعًا.

وأوضح أن دخول المشروع الخدمة بشكل فعلي يرتبط بعدة عوامل، في مقدمتها الانتهاء من جميع الاختبارات والتأكد من سلامة التشغيل، مشيرًا إلى الاستعانة باستشاري مستقل، أو ما يُعرف بـ«Third Party»، لإجراء الاختبارات اللازمة وإصدار شهادة «ISA» الخاصة بسلامة الركاب.

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق إلى أن الهيئة بدأت بالتعاون مع شركة «دويتشه بان» في إجراءات توظيف وتأهيل أطقم التشغيل، بما يشمل السائقين والفنيين، مؤكدًا أن الانتهاء من تدريب العدد الكافي من العاملين يمثل أحد العوامل الأساسية لبدء التشغيل الفعلي للمنظومة.

ولفت إلى أن البرنامج الزمني الذي وضعته شركة «تيمز» بالتعاون مع «دويتشه بان» يستهدف استكمال تدريب أطقم التشغيل خلال فبراير أو مارس المقبل، موضحًا أن شركة «دويتشه بان» كانت قد حددت مدة عام لبرنامج التدريب، الذي بدأ في فبراير الماضي.

وأكد جويلي أن تشغيل مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة النقل، كما يُتوقع أن يسهم مسار المشروع في دعم التنمية العمرانية والصناعية وخلق مجتمعات جديدة على امتداد الخط.