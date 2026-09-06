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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام المندوه: عائلتي زملكاوية حتى أحفادي ووالدي أكبر مشجع للنادي

حسام المندوة
حسام المندوة

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن كواليس ارتباط عائلته بالنادي، مؤكدًا أن الانتماء للقلعة البيضاء متوارث داخل أسرته، كما تحدث عن موقف والده من ترشحه لانتخابات النادي، إلى جانب تفاصيل اجتماعه الأخير مع وزير الشباب والرياضة وعدد من الملفات المهمة التي تخص الزمالك.

وقال حسام المندوه، فء إنه يعمل أستاذًا في كلية طب الأسنان، مشيرًا إلى أن عائلته بالكامل داعمة لنادي الزمالك، حتى أحفاده.

وأضاف: «عندي في البيت مجنون نادي الزمالك ياسين حسام، أما المجنون الأكبر فهو والدي المغرم بنادي الزمالك».

والد حسام المندوه نصحه بعدم الترشح لانتخابات الزمالك

وتحدث أمين صندوق نادي الزمالك عن موقف والده عندما قرر خوض انتخابات النادي، موضحًا أنه كان يرى أن تلك الفترة من أصعب المراحل التي يمر بها الزمالك.

وقال: «عندما ترشحت لانتخابات النادي، قال لي والدي: نحن الآن في أصعب مرحلة، فكر وبلاش المرة دي».

وأوضح أن نصيحة والده جاءت بدافع الخوف عليه، في ظل الظروف الصعبة التي كان يمر بها النادي، قبل أن يقرر في النهاية خوض الانتخابات وتحمل المسؤولية.

حسام المندوه يشكر وزير الشباب والرياضة

وفي سياق آخر، وجه حسام المندوه الشكر إلى وزير الشباب والرياضة، مشيدًا باهتمامه بعقد اجتماعات دورية مع مجالس إدارات الأندية الشعبية لمناقشة الملفات والتحديات التي تواجهها.

وقال: «اجتماعنا معه كان من بين الاجتماعات الدورية معنا للنقاش في الأمور التي نعمل عليها، وتطرقنا إلى موضوعات عدة مثل أرض أكتوبر».

اهتمام الدولة بأرض أكتوبر

وأكد أمين صندوق نادي الزمالك وجود اهتمام كبير من الدولة بملف أرض أكتوبر، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل حلمًا لجماهير النادي، ومتوقعًا تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف: «هناك اهتمام كبير من الدولة بهذا الملف، الذي هو حلم الزملكاوية، وبإذن الله يتحقق قريبًا».

حسام المندوة الزمالك لميس الحديدي

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