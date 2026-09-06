وزير الطاقة الأمريكي يتوقع تراجع أسعار البنزين رغم تجاوزها 4 دولارات للجالون

توقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت تراجع أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة، رغم تجاوز متوسط سعر الجالون في الولايات المتحدة مستوى 4 دولارات، في ظل استمرار تداعيات الحرب مع إيران والاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

وقال رايت، في تصريحات أوردتها صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، إنه لا يريد إبداء رأي بشأن ارتفاع أسعار البنزين، لكنه أشار إلى أن مؤشرات سوق العقود الآجلة تعطي إشارات أكثر تفاؤلًا، موضحًا أن سعر البنزين المتاح للشراء لتسليمه بعد شهرين يقل بأكثر من 30 سنتًا للجالون عن سعره الحالي.

وأضاف أن الولايات المتحدة تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة، وأن إنتاجها من النفط والغاز لا يزال عند مستويات مرتفعة، بما قد يساعد في الحد من تداعيات اضطرابات الإمدادات العالمية.

وأشار رايت إلى أن ارتفاع أسعار الوقود يمثل ضغطًا سياسيًا على إدارة الرئيس دونالد ترامب، في وقت تجاوز فيه متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للجالون، وفقًا لبيانات نادي السيارات الأمريكي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة حالة من عدم اليقين بسبب الحرب مع إيران، وما تسببه من مخاطر على حركة إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، إلى جانب استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسواق الطاقة.