صلاح في مواجهة مصطفى محمد.. موعد مباراة طرابزون وكونيا سبور

يستعد فريق كونيا سبور بقيادة مصطفى محمد لمواجهة طرابزون سبور بقيادة محمد صلاح في الجولة الخامسة من الدوري التركي .

وتنطلق المباراة يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 في تمام الساعه 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي سياق متصل قاد محمد صلاح فريقه طرابزون لتحقيق انتصار عريض على ضيفه جنتشلربيرليجي بخمسة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري التركي لكرة القدم.

سجل محمد صلاح الهدف الثاني لطرابزون من ركلة جزاء في الدقيقة 14، وصنع الهدف الرابع لزميله إيرنست موتشي في الدقيقة 59.

وافتتح طرابزون التسجيل عبر النيجيري بول أونواتشو الذي أحرز الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 5 و22، فيما اختتم الخماسية اللاعب فرانكولينو في الدقيقة 78.

الفوز رفع رصيد طرابزون إلى 7 نقاط في المركز الرابع بجدول التركي، وهو نفس رصيد جنتشلربيرليجي الذي تراجع للمركز السادس.