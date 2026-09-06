بداية أفريقية نارية.. زد يسحق جيبوتي تيليكوم 4-0 في الكونفدرالية

حقق فريق زد فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه جيبوتي تيليكوم، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقدم زد أداءً قويًا على مدار شوطي المباراة، ونجح في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، ليترجم أفضليته إلى أربعة أهداف، وسط تألق واضح من لاعبيه.

وبهذا الانتصار، وضع زد قدمًا في الدور المقبل من البطولة، بعدما حقق أفضلية كبيرة قبل خوض مباراة الإياب أمام جيبوتي تيليكوم.

وتعد هذه المواجهة الظهور القاري الأول لفريق زد، الذي بدأ مشواره الأفريقي بانتصار عريض يمنحه دفعة قوية قبل استكمال منافسات البطولة.

ومن المقرر أن يحسم الفريقان بطاقة التأهل خلال مباراة الإياب، حيث يسعى زد للحفاظ على تفوقه والتأهل إلى الدور التالي من الكونفدرالية الأفريقية.