وزير الاستثمار: القطاعان العقاري والإنشائي قاطرة لعدد من الصناعات المهمة

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الفترة الحالية تشهد إنشاء عدد من المصانع الجديدة، بمشاركة وحضور شركات كبرى، بما يعكس تنامي فرص الاستثمار وتوسع النشاط الصناعي في السوق المصرية.

وقال محمد فريد صالح، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن قطاعات الإنشاءات والعقارات والسياحة تعد من القطاعات المهمة والجاذبة للاستثمارات، لما تتمتع به من فرص كبيرة للنمو وقدرتها على دعم العديد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.

خلق فرص العمل

وتابع أن القطاعين العقاري والإنشائي يمثلان قاطرة رئيسية لعدد من الصناعات المهمة، نظرًا لارتباطهما بسلاسل واسعة من الصناعات والخدمات، وهو ما يساهم في تحفيز الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتعزيز النشاط الاقتصادي.