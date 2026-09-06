وزير الاستثمار: نستهدف استثمارات داخلية مستدامة للاستفادة من قوة السوق المحلي

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تستهدف جذب وتشجيع استثمارات داخلية موجهة إلى السوق المحلي، بما يعزز القدرة الإنتاجية ويدعم الادخار، إلى جانب ضمان استدامة هذه الاستثمارات واستمرارها لفترات طويلة.

وقال محمد فريد صالح، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الاستثمار الداخلي يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن خلق فرص جديدة للنمو وتعزيز قدرة الشركات على التوسع.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بشبكة من الاتفاقيات التجارية مع دول وتكتلات في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهو ما يتيح فرصًا واسعة أمام المستثمرين للإنتاج في السوق المصرية والاستفادة من هذه الاتفاقيات للوصول إلى الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

وشدد على أهمية توظيف هذه المزايا التجارية في دعم الاستثمار والإنتاج المحلي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام.