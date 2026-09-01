لدعم السياحة والتوسع العمراني.. محطة تحلية جديدة بمرسى علم بطاقة 10 آلاف م³ يوميًا

بحث الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مع مسؤولي إحدى الشركات، مخططات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر بمدينة مرسى علم، وذلك في إطار جهود المحافظة لتأمين الاحتياجات المائية ودعم خطط التنمية والتوسع العمراني والنشاط السياحي بالمدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة مرسى علم، ومدير مكتب المحافظ، والنائب جبريل عضو مجلس النواب.

واستعرض الاجتماع المخططات الفنية والدراسات الهندسية الخاصة بإقامة محطة جديدة لتحلية مياه البحر بمدينة مرسى علم، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع كفاءة منظومة المياه، ودعم شبكات التوزيع الرئيسية بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية للمدينة.

محطة تحلية المياه بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميًا

وعقب الاجتماع، أجرى محافظ البحر الأحمر معاينة ميدانية للموقع المقترح لإقامة المحطة، للاطلاع على المساحة المخصصة ومراجعة مدى ملاءمة الموقع من الناحيتين اللوجستية والميدانية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات والدراسات اللازمة للمشروع.

وتستهدف المحافظة تنفيذ محطة تحلية بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف متر مكعب من المياه يوميًا، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن الامتداد العمراني والنشاط السياحي بالقطاع الجنوبي، وتعزيز استدامة مصادر المياه بمدينة مرسى علم.

ويأتي المشروع ضمن توجه المحافظة للتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، باعتبارها أحد الحلول الرئيسية لدعم منظومة مياه الشرب وتأمين الاحتياجات المستقبلية للمدن الساحلية، بالتوازي مع خطط التنمية والتوسع العمراني والسياحي بمحافظة البحر الأحمر.