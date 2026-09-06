بعد سنوات من التعثر.. محافظ البحر الأحمر يسلم 97 وحدة سكنية لمستحقيها بمرسى علم

في خطوة طال انتظارها، سلّم الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عقود 97 وحدة سكنية لمستحقيها من الشباب بمدينة مرسى علم، ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مشروع إسكان الشباب، وذلك بعد استكمال التجهيزات اللازمة للمشروع الذي شهد توقفًا خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها المحافظ بمدينة مرسى علم، بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة مرسى علم، ومدير مديرية الإسكان، ومدير مكتب المحافظ، وعضو مجلس النواب.

وأوضح المحافظ أن مساحة الوحدة السكنية تبلغ 65 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن تنفيذ الوحدات تم تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، مع استكمال أعمال التجهيز والمرافق اللازمة، والتأكد من جاهزيتها ومطابقتها للمواصفات الهندسية المعتمدة، بما يوفر سكنًا ملائمًا للشباب والأسر المستفيدة.

المحافظ يلتقي الأهالي ويستمع إلى مطالبهم

وعقب تسليم الوحدات، التقى الدكتور وليد البرقي عددًا من أهالي مدينة مرسى علم والمستحقين للوحدات السكنية، واستمع بشكل مباشر إلى مطالبهم وشكاواهم، وناقش معهم عددًا من الملفات الخدمية والمعيشية التي تمس احتياجات المواطنين بالمدينة.

ووجّه المحافظ القيادات التنفيذية ومسؤولي القطاعات المعنية بالتنسيق ودراسة الطلبات والشكاوى المقدمة، والعمل على تلبية ما يمكن منها، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة.

وأكد البرقي أن المواطنين شركاء في تحديد أولويات العمل، مشيرًا إلى حرصه خلال جولاته الميدانية بمختلف مدن محافظة البحر الأحمر على لقاء الأهالي والاستماع إليهم بصورة مباشرة، للوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم من أرض الواقع، ومتابعة ما يتطلب تدخلًا من الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة.

تأتي هذه الجولة في إطار استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات الإسكان والخدمات بمدن المحافظة، والعمل على استكمال المشروعات المتوقفة والاستفادة منها بما يحقق احتياجات المواطنين ويدعم جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.